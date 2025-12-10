Με ήπιες θερμοκρασίες και φθινοπωρινό σκηνικό συνεχίζεται ο Δεκέμβριος, καθώς ο καιρός στη χώρα παραμένει αισθητά πιο ζεστός, συγκριτικά με τις θερμοκρασίες της εποχής. Οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς, Γιώργος Τσατραφύλλιας και Κλέαρχος Μαρουσάκης συμφωνούν ότι το επόμενο διάστημα δεν αναμένονται σημαντικές ψυχρές εισβολές, ενώ για τα Χριστούγεννα οι προγνώσεις παραμένουν ακόμη αβέβαιες. Με τη θερμοκρασία να διατηρείται 1,5–2,5°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ο καιρός θυμίζει περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά προχωρημένο χειμώνα, την ώρα που τα μετεωρολογικά μοντέλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο άστατων και ψυχρών καιρικών συνθηκών, όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Παρά τις ψυχρές νύχτες, τα μεσημέρια θα θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο, με θερμοκρασίες που στις περισσότερες περιοχές θα φτάνουν τους 15–16°C και τοπικά ακόμη και τους 18°C.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως, παρά το ενδιαφέρον για το πώς θα είναι ο καιρός τα Χριστούγεννα, είναι ακόμη πρόωρο να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις. Υπενθυμίζει ότι ο χειμώνας χαρακτηρίζεται από ανατροπές, ενώ τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το λευκό Χριστουγεννιάτικο τοπίο στην Ελλάδα αποτελεί μάλλον εξαίρεση, ιδίως για τις νοτιότερες περιοχές και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κι ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με απόλυτη σιγουριά τον καιρό των φετινών Χριστουγέννων, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως τα περισσότερα ελληνικά σπίτια θα στολιστούν με χιονισμένα δέντρα, ακόμη κι αν το χιόνι τους είναι από… βαμβάκι, και η πραγματική ζεστασιά έρχεται από τις καρδιές μας».

☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Η “ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ” ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΑ, ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο “ΜΥΘΟΣ” ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

✅ Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει να δημοσιεύουν προβλέψεις για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι των υπερβολικών προγνώσεων τόσο νωρίς.… pic.twitter.com/pxz7t7EYEq — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 9, 2025

Αντίστοιχα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει πως τα μεσοπρόθεσμα μοντέλα των επόμενων 10–15 ημερών συγκλίνουν σε μια εικόνα ήπιου καιρού, με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και με ψυχρές εισβολές περιορισμένης έντασης και διάρκειας. Το γενικό κλίμα παραμένει ζεστό για την εποχή, μακριά από τις συνθήκες ενός τυπικού χειμωνιάτικου Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου, παρά τις μικρές χειμωνιάτικες ανάσες που μπορεί να παρατηρηθούν, το γενικό κλίμα θα παραμείνει ήπιο και ζεστό, θυμίζοντας περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα. «Οι νύχτες αναμένεται να παραμείνουν σχετικά ψυχρές, όμως η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνει αρκετά ήπια, δίνοντας την αίσθηση ενός ήπιου φθινοπώρου. Ειδικότερα, η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα φτάσει και θα ξεπεράσει σε πολλές περιοχές τους 15-16°C, ενώ σε κάποιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18°C¬.

Παράλληλα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε δώσει μια πρώτη εκτίμηση για τα Χριστούγεννα, επισημαίνοντας ότι μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιο καιρό όσο πλησιάζει η εορταστική περίοδος. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται η χώρα να μπει εκ νέου σε τροχιά κακοκαιριών από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη, με σενάρια που περιλαμβάνουν βροχές και χιόνια στα ορεινά. Αργότερα όμως αποσαφήνισε ότι η πορεία των συστημάτων θα επιβεβαιώσει ή θα ανατρέψει το σκηνικό όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι τα μοντέλα παραμένουν ακόμη αδύναμα για συγκεκριμένες προβλέψεις. Οι οριστικές εκτιμήσεις για το καιρικό σκηνικό των γιορτών θα διαμορφωθούν όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Μέχρι τότε, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κολυδάς, «ο πιο ζεστός καιρός των Χριστουγέννων είναι αυτός που φτιάχνουν οι άνθρωποι, όχι τα βαρομετρικά συστήματα».

Σύμφωνα με το Forecast Weather σήμερα (10/12) ο καιρός θα είναι ήπιος στα περισσότερα σημεία της χώρας με την εκδήλωση ασθενών βροχών στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο.



Ο καιρός σήμερα

Στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 14, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 2 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 12, στις Κυκλάδες από 10 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 17 και στην Κρήτη από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Στην Κρήτη και την Εύβοια νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι νωρίς το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρεοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές προβλέπονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.