Διπλό βαρομετρικό χαμηλό σύστημα θα χτυπήσει τη χώρα μας και θα προκαλέσει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα, αλλάζοντας τον καιρό.

Η προειδοποίηση από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά εστιάζεται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, αλλά και στην αβεβαιότητα που συνοδεύει το δεύτερο, ίσως πιο επικίνδυνο, σύστημα.

Το πρώτο κύμα αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα μας την Πέμπτη (16/10) και θα κορυφωθεί την Παρασκευή (17/10) και το Ιόνιο Πέλαγος αναμένεται να δοκιμαστεί από τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες, η ένταση των οποίων θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.

Το δεύτερο «χτύπημα» και ίσως το πιο ισχυρό αναμένεται να έρθει από την Κυριακή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, αυτός ο τύπος συστημάτων «χρήζει παρακολούθησης, καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Για αξιόλογη συγκομιδή νερού στη Δυτική Ελλάδα κάνει λόγο σε ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας:

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.