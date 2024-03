Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο του Άαχεν στην Γερμανία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, 65χρονη γυναίκα είχε ταμπουρωθεί σε δωμάτιο και κρατούσε 15 ομήρους.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο αποκλείστηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι ζήτησαν από τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή όσο διαρκεί η επιχείρηση. Η αστυνομία τελικά κατάφερε να αιφνιδιάσει τη γυναίκα και να την συλλάβει. Δεδομένου ότι η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε όταν οι αρχές την κάλεσαν να παραδοθεί, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα πυροβόλα όπλα τους για να τερματίσουν την επικίνδυνη κατάσταση. Από τους πυροβολισμούς η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η γυναίκα μεταφέρθηκε έξω από το νοσοκομείο σε φορείο, καλυμμένη με θερμομονωτικό φύλλο. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη μοιραστεί πληροφορίες για την υγεία ή το ιστορικό της.

🚨 #UPDATE : Local police have not yet officially reported the hostage situation. It is known that a “major police operation” is currently underway there, according to the local police agency. The area around the hospital is cordoned off. Police are asking that the area be largely… pic.twitter.com/JjqS5AZmxx

More 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene. pic.twitter.com/taIrg8wMI4

— 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) March 4, 2024