Ένα ισχυρό διπλό κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη χώρα σε δύο φάσεις. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, συνοδευόμενες από πολύ ενισχυμένους ανέμους, αναμένεται να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν ένταση και τοπικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η πρώτη ατμοσφαιρική διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026. Κατά τη διάρκειά της προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι, αυξάνοντας την επικινδυνότητα των φαινομένων.

Η δεύτερη διαταραχή αναμένεται να ακολουθήσει από αργά το απόγευμα της Πέμπτης (12/2) έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2), διατηρώντας το σκηνικό αστάθειας και επιμένοντας με νέα κύματα έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η κακοκαιρία αυτή χαρακτηρίζεται από τη διαδοχικότητα και τη δυναμική των συστημάτων, στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική ένταση των φαινομένων και αυξάνουν την πιθανότητα τοπικών επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν παρακολούθηση των επίσημων ανακοινώσεων και λήψη μέτρων προστασίας όπου απαιτείται.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Πιο αναλυτικά :

1. Από την πρώτη διαταραχή (από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη έως και τις πρώτες ώρες της Πέμπτης

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτια ηπειρωτικών περιοχών) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Πέμπτη έως και τις πρωινές ώρες.

2. Από τη δεύτερη διαταραχή (από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι) και

– στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) την Παρασκευή έως το μεσημέρι.