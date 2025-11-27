Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η κακοκαιρία Adel πλήττει ήδη μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Στην Κέρκυρα, ο ποταμός υπερχείλισε χθες το βράδυ (26/11), με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ολόκληρο το χωριό και να χρειαστεί η παρέμβαση της ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Από τις 20.00 είχε φουσκώσει το ποτάμι και η ροή του συνεχιζόταν ορμητική, έχοντας σχεδόν φτάσει στο ύψος του δρόμου στη γέφυρα της περιοχής. Από το βάθος του ποταμού έρχονται συνεχώς φερτά υλικά, καλάμια, ξύλα αλλά και σκουπίδια, ενώ στο σημείο επιχείρησαν και μηχανήματα, ώστε να απομακρυνθούν τα υλικά που έχουν φράξει τις δύο καμάρες της γέφυρας.

Σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή, ενώ το βράδυ της Τετάρτης ήχησε και το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους.

Υπερχείλιση ρεμάτων και υλικές ζημιές και στην Αιτωλοακαρνανία

Παράλληλα, μήνυμα του 112 στάλθηκε και στην Αιτωλοακαρνανία, όπου υπερχείλισαν ρέματα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ τα σχολεία του Δήμου Ξηρομέρου έμειναν κλειστά.

Μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα και οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα λοιπόν με το μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.

Έκλεισε η Ε.Ο. Αγρινίου Αμφιλοχίας

Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο Ρίβιο και στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά από την έντονη και συνεχή βροχόπτωση.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα (27/11) όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το sinidisi.gr, σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο Ρίβιο και στη Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά, από τον έντονη και συνεχή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Με το νερό να παρασύρει φερτά υλικά πάνω στην εθνική οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση. Μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπό τις οδηγίες του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη και του προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Παπαδόπουλου, έσπευσαν στο σημείο για την ταχεία απομάκρυνση λάσπης, κλαδιών και άλλων υλικών από το οδόστρωμα.

Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Σε κλοιό κακοκαιρίας και καταστροφών η ‘Ηπειρος

Πριν προλάβει να επουλώσει τις πληγές της από το προηγούμενο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, η Ήπειρος και ιδιαίτερα τα Τζουμέρκα, μετρούν για ακόμη μία φορά καταστροφές, ετοιμόρροπα σπίτια, σπασμένους κορμούς δέντρων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατολίσθηση στην περιοχή Άγναντα στα Τζουμέρκα

Πριν από λίγη ώρα έγινε κατολίσθηση στον πάνω μαχαλά στην περιοχή Άγναντα στα Τζουμέρκα λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» εργοστάσιο στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας

Σοβαρές ζημιές σε επιχείρηση στην περιοχή του Παραποτάμου προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που σάρωσε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή.

Δέντρα έσπασαν, λαμαρίνες από τις μονάδες εκτοξεύθηκαν… «Τέτοια καταστροφή δεν έχουμε ξαναζήσει» λένε οι κάτοικοι ενώ ο ιδιοκτήτης του ενός εργοστασίου ζει με τον φόβο για όσα θα ακολουθήσουν.

Το εργοστάσιο μοιάζει με βομβαρδισμένο και πέρα από τα χρήματα θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να μπορέσει να επισκευαστεί.

Ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε νύχτα προκάλεσε ζημιές και σε αποθηκευτικούς χώρους της ίδιας περιοχής.

Σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ώρες, έπειτα από πολύ μικρό χρονικό διάστημα από το προηγούμενο. Λόγω της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης υποδομών και περιβάλλοντος, ο Δήμος Ιωαννιτών απευθύνει αυστηρή σύσταση προσοχής προς όλους τους πολίτες.

Οι πολίτες καλούνται να:

Αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Ελέγχουν υδρορροές και φρεάτια έξω από τα σπίτια τους, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου για οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσουν.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με τα συνεργεία σε συνεχή επιφυλακή για άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.

«Με προσοχή, συνεργασία και ψυχραιμία, προστατεύουμε όλοι το Δήμο μας», τονίζει η δημοτική αρχή, υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία των πολιτών με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας είναι καθοριστική για την ασφάλεια της κοινότητας.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Εδεκφ) που εκδόθηκε τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Εμυ), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (27-11-25)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο Ρίβιο και στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά από την έντονη και συνεχή βροχόπτωση.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά.

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και τη Θράκη.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και τοπικά έως 19°C.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22°C.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22°C.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17°C.