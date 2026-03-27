Ξεκίνησε η κακοκαιρία «Deborah», με την Αττική να είναι αυτή που επηρεάζεται, καθώς από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3) βρέχει σε αρκετές περιοχές στην Αθήνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις μετεωρολόγων νωρίς το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της ερχόμενης εβδομάδας. Η «μετεωρολογική βόμβα» και η «αυτοσυγκράτηση».

Σύμφωνα με το meteo.gr, στον νομό Αττικής μετά το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Παράλληλα, καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 27/3

Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και πιθανώς στην Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο είναι πιθανό να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Θέλει προσοχή η «Deborah»

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η κακοκαιρία «Deborah» θέλει προσοχή, κάνοντας λόγο για πιθανή καταιγίδα το απόγευμα της Παρασκευής (27/3) στην Αθήνα.

Αυτοσυγκράτηση για τη «Βουβή Εβδομάδα»

Ο Θοδωρής Κολυδάς, καλεί τους μετεωρολόγους να δείξουν αυτοσυγκράτηση, σχετικά με την πρόγνωση του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία αποκαλείται και «Βουβή Εβδομάδα», η οποία προηγείται της Μεγάλης Εβδομάδας. Υπογραμμίζει ότι «η ψυχραιμία και η “σιωπή” αξίζει περισσότερο από τη βιασύνη των βεβαιοτήτων».

🕯️🕯️🕯️Η “ΒΟΥΒΗ” ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ

✅Την ερχόμενη εβδομάδα την λέμε στη λαϊκή παράδοση «Βουβή» ή «Κουφή Εβδομάδα» γιατί θεωρείται μια πιο σιωπηλή, κατανυκτική και εσωστρεφής περίοδος, ακριβώς πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

✅Λόγω των μεγάλων διαφορών που εξακολουθούν να… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 27, 2026

Καλλιάνος: Η «μετεωρολογική βόμβα» που μπορεί να χτυπήσει την Τρίτη ή την Τετάρτη

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται καθησυχαστικός για την κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη αναμένεται νέα κακοκαιρία που πιθανόν θα συνοδεύεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο, αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές, χωρίς όμως να πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα οργανωμένο ή ανησυχητικό στο σύνολο της χώρας. Από τη Δευτέρα, ο καιρός φαίνεται να παρουσιάζει μία πρόσκαιρη ύφεση, με περιορισμό των φαινομένων και αρκετά μεγάλη βελτίωση», σημειώνει.

«Ωστόσο, ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη από την Τρίτη και στη συνέχεια. Εφόσον διατηρηθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία -και το τονίζω αυτό, διότι κάλλιστα μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία μέσα στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων- υπάρχει υπολογίσιμη πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη-Τετάρτη να επηρεαστεί η χώρα μας από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό ή ακόμα και από ένα φαινόμενο που στη Μετεωρολογία ονομάζεται ‘Μετεωρολογική βόμβα’ (το ακραίο σενάριο)».

Μαρουσάκης: Έρχονται 3 κύματα κακοκαιρίας

Ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τονίζει ότι μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας τρία κύματα κακοκαιρίας θα απασχολήσουν τη χώρα μας, με το πρώτο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και να ολοκληρώσει τη δράση του το Σάββατο το μεσημέρι.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει κυρίως τα νότια νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα μέχρι την Κυριακή. Θα πάρουμε μια ανάσα τη Δευτέρα και από Τρίτη θα έχουμε το τρίτο και ισχυρότερο κύμα κακοκαιρίας.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχήσει ήπιος καιρός αλλά το απόγευμα θα έχουμε αστάθεια και θα ξεκινήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Αυτή η κακοκαιρία θέλει προσοχή γιατί μπορεί να δώσει έντονα φαινόμενα κυρίως στις νότιες περιοχές.

Αναλυτικά, ο καιρός σήμερα (27/3)

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 28/3

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 29/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 30/3

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη 31/3

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το μεσημέρι θα αυξηθούν κα στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και θα ενταθούν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια 7 πιθανώς 8 μποφόρ, ενώ στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.