Μια νέα κακοκαιρία με την ονομασία «Κριστίν» πλησιάζει την Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονη επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Το βαρομετρικό χαμηλό προερχόμενο από τη δυτική Μεσόγειο, έχει ήδη δώσει δείγματα της δύναμής του στην Ιβηρική Χερσόνησο και πλέον τίθεται σε κεντρική θέση στην προσοχή και της Ελληνικής Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός θα επιδεινωθεί σημαντικά από αύριο Πέμπτη και μετέπειτα, με συνεχή κύματα βροχοπτώσεων και καταιγίδων να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Η «Κριστίν» αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, ειδικά σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου, της Αττικής, της Θράκης και του Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) απευθύνει οδηγίες προς τους πολίτες, καλώντας τους να δείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού, από την έλευση της κακοκαιρίας «Κριστίν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και συναφή φαινόμενα.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ για την Ελλάδα

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα κατά διαστήματα, με επίκεντρο τις επόμενες ημέρες. Κατά τις ώρες αιχμής αναμένονται έντονες καταιγίδες με μεγάλη ένταση βροχής, που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα, όπως πλημμυρικά επεισόδια ή κυκλοφοριακές δυσκολίες, κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και σε παράκτιες ζώνες.

Περιλαμβάνονται μάλιστα προειδοποιήσεις πορτοκαλί επιπέδου για την Αττική και άλλες περιοχές, όπου τα φαινόμενα αναμένονται πιο επικίνδυνα.

Για την πρωτεύουσα, τα φαινόμενα προβλέπεται να χτυπήσουν κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης, με διαδοχικά «κύματα» βροχής και καταιγίδων που μπορεί να επανεμφανιστούν και κατά το Σαββατοκύριακο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

Παρατεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με διαστήματα υψηλής έντασης.

Ισχυρούς ανέμους, ιδίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις και πιθανές διακοπές μεταφορών ή υποδομών, κατά τις πιο σφοδρές φάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν, να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις στις ώρες αιχμής των φαινομένων.

Ο καιρός της Πέμπτης 29/1

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και και τα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες, ενώ από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές έως νωρίς το πρωί με βαθμιαία εξασθένηση και εκ νέου ενίσχυση των φαινομένων στα νότια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στις κυκλάδες και την Κρήτη θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν έως τις πρωινές ώρες να είναι έντονα, όμως από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από

νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού:

Τι έχει ήδη συμβεί στην Πορτογαλία και την Ισπανία

Πριν «χτυπήσει» την Ελλάδα, η «Κριστίν» έχει ήδη περάσει πάνω από την Ιβηρική Χερσόνησο, αφήνοντας πίσω σημαντικές επιπτώσεις:

Στην Πορτογαλία, η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος για πάνω από 800.000 νοικοκυριά, ενώ οι άνεμοι άγγιξαν τα 150 χλμ/ώρα, ρίχνοντας δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στα περίχωρα της Λισαβόνας, ενώ καταγράφηκαν περίπου 1.500 καιρικά περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν από τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Στην Ισπανία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ακολούθησαν την «Kristin» ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν σχολεία σε περιοχές όπως η Εξτραμαδούρα και η Ανδαλουσία, λόγω βροχόπτωσης, ισχυρών ανέμων και χιονοπτώσεων που δυσκόλεψαν την κίνηση και το οδικό δίκτυο. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ισπανίας (AEMET) εξέδωσαν επίσης ειδικές προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που επηρέασαν ευρεία γεωγραφική έκταση της χώρας.

Αν και σε ορισμένες περιοχές, όπως το νότιο τμήμα της Πορτογαλίας (Algarve), τα φαινόμενα υποχώρησαν σχετικά γρήγορα και δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, η συνολική εικόνα δείχνει έναν καιρό με μεγάλη εκτεταμένη δύναμη και μεταβλητότητα, που πριν φτάσει στην Ελλάδα έχει ήδη επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και υποδομές.