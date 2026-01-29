Σύντομο αλλά έντονο αναμένεται το πέρασμα της κακοκαιρίας «Kristin» σήμερα (29/1) με την ΕΜΥ να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία «Kristin», δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας( IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα μεγαλύτερα προβλήματα από την κακοκαιρία ενδέχεται να εμφανιστούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Φωκίδα και την Ευρυτανία, αλλά και στη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Όπως αναφέρει, οι άνεμοι στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάσουν τα 5 με 7 μποφόρ κοντά στην Κέρκυρα, ενώ στην περιοχή της Ζακύνθου ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα επισημαίνει ότι η κακοκαιρία κινείται σταδιακά προς τα ανατολικά, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Όπως τονίζει, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Το μεσημέρι της Πέμπτης η κακοκαιρία θα περάσει και από την Αττική, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν η ανατολική Μακεδονία, κυρίως η Θράκη, καθώς και ολόκληρο το ανατολικό Αιγαίο. Η εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται μέσα στην Παρασκευή.

Η χθεσινή φωτογραφία τραβηγμένη από δορυφόρο, δείχνει πως θα κινηθεί σήμερα το Jet Stream και με ποιο τρόπο θα επηρεάσει τη χώρα μας.





Η ΕΜΥ, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα Πέμπτη (29/01/26), καθώς προβλέπεται πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο αναλυτικά, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και το μεσημέρι. Στη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Θράκη η ένταση θα κορυφωθεί από το μεσημέρι έως το βράδυ, ενώ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Η Αττική θα επηρεαστεί πρόσκαιρα γύρω στο μεσημέρι.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν την Παρασκευή, ωστόσο δεν θα κρατήσει για πολύ η βελτίωση του καιρού. Όπως εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, από το Σάββατο προς την Κυριακή αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο πιθανότατα θα φέρει εκ νέου βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη 29/1

Προειδοποιήσεις

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.