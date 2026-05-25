Ο καιρός παραμένει άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς.

Στην Αττική, προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανότητα πρόσκαιρης απογευματινής μπόρας στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5-6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η εβδομάδα ξεκινάει με εξάρσεις αλλά και υφέσεις αστάθειας οι οποίες θα είναι περιορισμένες μέχρι και την Τετάρτη. Η αστάθεια όμως επιμένει και από την Πέμπτη και μετά θα υπάρξει αλλαγή στο σκηνικό, με πιθανές έντονες καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Η τάση της εβδομάδας

• Τρίτη – Τετάρτη: Διατηρείται η αστάθεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά

• Πέμπτη: Βελτιωμένος καιρός στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις

• Παρασκευή – Σαββατοκύριακο: Νέα πιθανότητα πρόσκαιρης μεταβολής με τοπικές βροχές και ενίσχυση βοριάδων στο Αιγαίο

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «ανοιξιάτικη αστάθεια» με εναλλαγές ήλιου και βροχών, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας: «Λιγότερη αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και άνοδος της θερμοκρασίας σε κανονικά επίπεδα».

Αναλυτικά η πρόγνωση για Δευτέρα 25-05-2026

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη 26-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά

και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.