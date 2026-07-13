Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται πως θα παραμείνει η χώρα μας και κατά τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις των ευρωπαϊκών μοντέλων καιρού, τις οποίες αναλύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, δείχνουν ότι ο φετινός Αύγουστος έχει ισχυρή τάση να κυλήσει με περισσότερη ζέστη από το κανονικό.

Τα νέα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν ένα γενικότερο μοτίβο έντονης ζέστης στην περιοχή μας. Ήδη από τον Ιούνιο, η θερμοκρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, κλείνοντας τελικά κατά 1,09°C πάνω από τον κλιματικό μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.

Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Αύγουστο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus CCS που επεξεργάστηκε το EAA/METEO, η τάση για αυξημένες θερμοκρασίες θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης. Η Ελλάδα βρίσκεται ξεκάθαρα μέσα στην «πορτοκαλί» και «κόκκινη» ζώνη των προγνωστικών χαρτών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η μέση θερμοκρασία του μήνα αναμένεται να κυμανθεί από 1°C έως 1,5°C πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.

Το επικρατέστερο σενάριο

Οι επιστήμονες εξέτασαν συνολικά 8 διαφορετικά προγνωστικά μοντέλα και 400 εναλλακτικά σενάρια για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τα αποτελέσματα δείχνουν τα εξής:

44% πιθανότητα: Η θερμοκρασία να κλειδώσει από +1°C έως +2°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αποτελώντας και το πιο ακραίο αλλά επικρατέστερο σενάριο.

32% πιθανότητα: Η απόκλιση να είναι ελαφρώς μικρότερη, από 0°C έως +1°C.

Μόλις 7% πιθανότητα: Ο υδράργυρος να κινηθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο (από 0°C έως -1°C).

Με βάση όλα τα παραπάνω, η μέση τιμή της απόκλισης για τον Αύγουστο υπολογίζεται στο +1,24°C.

Το καλοκαίρι, λοιπόν, δείχνει τα δόντια του και ο Αύγουστος αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο, αρκετά θερμό μοτίβο.