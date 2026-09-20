Με γενικά αίθριο καιρό, αλλά και τα πρώτα σημάδια αστάθειας, θα κυλήσει το τρέχον 24ωρο, προτού η χώρα εισέλθει σε μια φάση σταδιακής, αλλά σημαντικής επιδείνωσης τις επόμενες ημέρες.

Για σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά τμήματα. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, ενώ σε δυτικές και βόρειες περιοχές, καθώς και πιθανότατα στο Ιόνιο, θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η αρχή της μεταβολής θα γίνει αισθητή από τα βορειοδυτικά, με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις.

Οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν, φτάνοντας τα 3-4 μποφόρ στα δυτικά, τα 4-6 στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά έως και 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει ελαφρά πτώση στα ανατολικά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 27 και 30 βαθμών Κελσίου (έως 31 βαθμούς τοπικά στα ηπειρωτικά). Στην Αττική η θερμοκρασία θα κινηθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς.

Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, η καιρική αστάθεια θα ενισχυθεί τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, με βροχές κατά κύριο λόγο στους ορεινούς όγκους.

Την Τρίτη (22/9), ωστόσο, η αλλαγή του καιρού θα γίνει αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περιοχές όπως η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, αλλά και η Αττική, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση διάσπαρτων βροχών και καταιγίδων.

Πρόσκαιρη βελτίωση και νέο κύμα κακοκαιρίας

Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται μια σύντομη ανάπαυλα, με τα φαινόμενα να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές, περιορίζοντας τις βροχοπτώσεις μόνο στην Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η ύφεση αυτή θα είναι παροδική, καθώς το διάστημα 26-27 Σεπτεμβρίου φαίνεται να προκύπτει ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα τρέχοντα στοιχεία, το σύστημα αυτό θα προκαλέσει σημαντική κακοκαιρία, αρχικά στη δυτική Ελλάδα, με πυκνές νεφώσεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών. Τα έντονα φαινόμενα από αυτό το κύμα εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως και τις 29 Σεπτεμβρίου.