Με δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, καθώς σε αρκετές νησιωτικές περιοχές αναμένονται νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στην Κρήτη δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά έως τους 23 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Γιάννης Καλλιάνος: Ήπιος καιρός με αραιές νεφώσεις – Θερμοκρασίες σε ανοιξιάτικα επίπεδα



Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 6 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από ανατολικές, 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα γίνει σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 20 με 22 στη νησιωτική χώρα.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 27-04-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 28-04-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 29-04-2026

Στα βόρεια θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ στα βορειοανατολικά από το βράδυ θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.