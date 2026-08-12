Γενικά αίθριος καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες θα αγγίξουν κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, προβλέπεται για την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού οδεύει προς σταδιακή μεταβολή από την Πέμπτη (13/08) και την Παρασκευή (14/08), με αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου, εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων στα ηπειρωτικά, αλλά και μελτέμια που θα αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η Προοπτική του Καιρού έως τον Δεκαπενταύγουστο

Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου φέρνει σταδιακή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, με υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ενίσχυση των αέρηδων και επιστροφή των αστάθειων.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026: Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 7 και τοπικά 8 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα . Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026: Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα.

Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στη Θεσσαλία, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με εκδήλωση τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο . Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 (Δεκαπενταύγουστος): Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τόπους, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, καθώς και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Θοδωρής Κολυδάς: Καινοτόμο Σύστημα Εντοπισμού Ισχυρών Ριπών Ανέμου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πεδίο των ανέμων δίνει η 5ήμερη πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, εισάγοντας ένα νέο εξειδικευμένο εργαλείο ενημέρωσης.

Πέραν της μέσης έντασης των ανέμων, η πλατφόρμα παρουσιάζει πλέον καθημερινά τις τέσσερις περιοχές της Ελλάδας όπου αναμένονται οι ισχυρότερες ριπές ανέμου, αποτυπωμένες και αριθμημένες πάνω στον μετεωρολογικό χάρτη με τις ακριβείς τιμές σε χιλιόμετρα ανά ώρα (km/h).

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι τέσσερις περιοχές με τις ισχυρότερες ριπές στην επικράτεια είναι το Στενό του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο) με την υψηλότερη τιμή να αγγίζει τα 118 km/h (11-12 μποφόρ σε ριπές), η Αττική με 107 km/h (11 μποφόρ), η Θεσσαλία με 105 km/h (10-11 μποφόρ) και η Λέσβος με 103 km/h (10-11 μποφόρ).

Η παρουσία αυτών των ακραίων αιολικών φαινομένων μέσα στην καρδιά του Αυγούστου εκτοξεύει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχύτατης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών (ακραία μελτέμια high-risk), θέτοντας την Πολιτική Προστασία σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων από πτώσεις δέντρων ή αντικειμένων, ενώ θεωρούνται σχεδόν βέβαιες οι σοβαρές δυσκολίες και τα πιθανά απαγορευτικά απόπλου στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 12/08

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά των βορειότερων περιοχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη 12/08

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 14/08

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 15/08

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.