Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο με τις βροχές και τις καταιγίδες να έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα προς Κυκλάδες και Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες – νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αισθητή θα γίνει και η πτώση της θερμοκρασίας, αφού το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 22°C.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα μας:

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών του meteo. gr , τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου οι βροχές κατά τόπους στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου. Την Κυριακή, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Οι χαμηλότερες και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Προσοχή και… ομπρέλα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας απαιτεί το Σαββατοκύριακο, καθώς το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του. Από την Κυριακή το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά από τα δυτικά, ωστόσο η πτώση της θερμοκρασίας και οι ενισχυμένοι άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ημερών.