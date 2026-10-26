Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Συνεπώς, βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τα Δωδεκάνησα να έχουν «red code» από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Στο «στόχαστρο» της κακοκαιρίας έχει μπει και η Αττική, καθώς έχει εκδοθεί «πορτοκαλί συναγερμός» για το επόμενο τριήμερο.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

«Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες»

«Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας μας και με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης για τα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Επικαιροποιήθηκε το δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίστηκε το Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, και σύμφωνα με αυτό προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών, τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου:

Στα Δωδεκάνησα έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου:

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες ( πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου:

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τις καταιγίδες, να μην κινούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους και να απομακρύνονται από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και σημεία όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται επίσης κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και χαλαζόπτωσης. Η ΕΜΥ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και να επικαιροποιεί τα έκτακτα δελτία ανάλογα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.