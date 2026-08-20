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Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού βρίσκονται προ των πυλών. Ζέστη και αποπνικτική υγρασία θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να κορυφώνεται ο καύσωνας.

Από σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η οποία κατά τόπους θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

«Εμμονική ζέστη προ των πυλών»

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονική ζέστη», σημειώνοντας πως «θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

«Ό,τι δεν έκανε ο καιρός το καλοκαίρι, θα το κάνει το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου»

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου:

Live η πορεία της θερμοκρασίας:

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 21 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 22 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 23 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.