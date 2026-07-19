Σε κλοιό καύσωνα, ο οποίος άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του από το Σάββατο, 18 Ιουλίου, βρίσκεται η χώρα. Οι θερμοκρασίες ακολουθούν σταδιακά ανοδική πορεία, με τους μετεωρολόγους να τοποθετούν την κορύφωση του ακραίου φαινομένου την ερχόμενη Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ήδη από το πρώτο εικοσιτετράωρο της θερμικής εισβολής, ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας μάλιστα και το πρώτο «40άρι» για το τρέχον έτος.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Για σήμερα, Κυριακή (19/7), το σκηνικό του καιρού προβλέπεται γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στις ηπειρωτικές περιοχές. Στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται τοπικές μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

Σε ό,τι αφορά τον υδράργυρο, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες θα φτάσουμε τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, οι άνεμοι στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη επικράτεια θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, με πρόσκαιρες ενισχύσεις στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή:

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

Ήπειρος, νησιά Ιονίου, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα 20/7

Τη Δευτέρα (20/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 21/7

Την Τρίτη (21/7) αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Τετάρτη 22/7

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Το πρώτο 40άρι και οι πιο θερμές περιοχές

Βάσει των δεδομένων που συγκέντρωσε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το Σάββατο 18 Ιουλίου σημειώθηκε η πρώτη μέτρηση άνω των 40°C για το 2026. Το απόλυτο ρεκόρ της ημέρας κατέγραψε η Κόνιτσα, όπου το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 40,4°C.

Αναλυτικά, οι περιοχές που «έψησε» ο καύσωνας και σημείωσαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι οι εξής:

Κόνιτσα : 40,4°C

: 40,4°C Σπάρτη : 39,3°C

: 39,3°C Πετροκεφάλι Ηρακλείου & Φάρσαλα : 38,9°C

: 38,9°C Τρίκαλα, Σκάλα Μεσσηνίας, Κάτω Αχαΐα & Λουτράκι : 38,8°C

: 38,8°C Ξυλοκέριζα Κορινθίας, Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας & Τύρια Ιωαννίνων: 38,7°C

Η τρίτη πιο… καθυστερημένη εμφάνιση των 40°C

Η χθεσινή καταγραφή των 40,4°C στην Κόνιτσα παρουσιάζει ιδιαίτερο στατιστικό ενδιαφέρον. Αναλύοντας τα αρχεία του δικτύου από το 2011 έως το 2026, προκύπτει πως η φετινή εμφάνιση του πρώτου «40ριού» είναι η τρίτη πιο καθυστερημένη της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Αναλυτικότερα, τα δεδομένα της περιόδου 2011-2026 καταδεικνύουν ότι η φετινή καταγραφή στις 18 Ιουλίου (2026) αποτελεί την τρίτη κατά σειρά πιο καθυστερημένη εμφάνιση των 40°C. Το ρεκόρ της πιο καθυστερημένης καταγραφής κατέχει το 2013, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 40 βαθμούς στις 30 Ιουλίου, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το 2015, με το πρώτο «40άρι» να σημειώνεται στις 20 Ιουλίου. Στον αντίποδα, η πιο πρώιμη εμφάνιση τέτοιων ακραίων θερμοκρασιών καταγράφηκε εξαιρετικά νωρίς το 2017, ήδη από τις 13 Μαΐου, με το 2020 να ακολουθεί στενά, καθώς το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς στις 15 Μαΐου.

Ο σχετικός πίνακας του meteo: