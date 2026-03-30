Με αίθριο καιρό, ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι τα σύννεφα θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς, διατηρώντας παρόμοια ένταση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά και τους 20 βαθμούς, δημιουργώντας αίσθηση ήπιας ανοιξιάτικης ημέρας.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παρόμοιες συνθήκες, με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους 9 μποφόρ από αύριο Τρίτη

Ωστόσο, η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά από αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου. Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Η επιδείνωση θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, με γενικευμένη κακοκαιρία, έντονες βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, στα ορεινά θα σημειωθούν κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις.

Το άστατο σκηνικό θα συνεχιστεί και την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά, πριν αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα.

Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε αρκετές περιοχές, κάνοντας λόγο για πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας». Ωστόσο με τον όρο «μετεωρολογική βόμβα» δείχνει να διαφωνεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η καιρική εξέλιξη συνδέεται με διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική των φαινομένων.

Καλλιάνος: Οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο και το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πιο έντονα φαινόμενα και πιθανόν πλημμυρικά επεισόδια είναι η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική, νότια και δυτική Θεσσαλία, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και περιοχές του ανατολικού, βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.



Οι άνεμοι θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, καθώς την Τετάρτη (1/4) θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια θα στραφούν σε βορείους, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο. Οι εντάσεις τους θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 10 μποφόρ.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα σχηματισμού «μετεωρολογικής βόμβας» – δηλαδή ραγδαίας πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης – υπολογίζεται στο 25%, η κατάσταση θεωρείται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες στις πιο επιβαρυμένες περιοχές.

Με τον όρο «μετεωρολογική βόμβα» διαφωνεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «την ερχόμενη Τετάρτη 1/4 υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική ενίσχυση ενός βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή μας, χωρίς όμως προς το παρόν να πληρούνται τα επιστημονικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του ως “μετεωρολογική βόμβα”».

Κολυδάς: «Προσοχή στη Θεσσαλία»

Από τη δική του πλευρά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επιβεβαιώνει την αισθητή μεταβολή του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης (31/3), κάνοντας λόγο για αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι της Τετάρτης (1/4) επισημαίνει πως αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις. Παράλληλα προειδοποιεί ότι η Θεσσαλία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η δυναμική του συστήματος εμφανίζεται ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Κολυδάς: «Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο – Πώς εξηγείται το φαινόμενο»

Παράλληλα σε νεότερη ανάλυσή του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική εξέλιξη συνδέεται με μια ιδιαίτερα σπάνια μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από την Ευρώπη προς τη βόρεια Αφρική, φτάνοντας έως τη νότια Αλγερία και περιοχές του Σαχέλ.

Οι θερμοκρασίες στη βόρεια Αφρική ενδέχεται να βρεθούν έως και 15 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα, με τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου αντί των συνήθων 25 βαθμών.

Στο επίπεδο των 500 hPa διαμορφώνεται ανώτερο χαμηλό μέσα στη λεγόμενη «ψυχρή λίμνη», το οποίο διαταράσσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σπάνιες βροχοπτώσεις σε ερημικές περιοχές.

Το ψυχρό αυτό απόθεμα, καθώς μετατοπίζεται από τη νότια Αλγερία προς τη Λιβύη, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεύτερου βαρομετρικού χαμηλού, πιο κρίσιμου για την Ελλάδα.

Σε αντίθεση με το πρώτο σύστημα της κεντρικής Μεσογείου, το δεύτερο χαμηλό θα σχηματιστεί κοντά στις ακτές της Αφρικής, σε περιβάλλον έντονων θερμοβαθμίδων και ισχυρής δυναμικής υποστήριξης από την ανώτερη ατμόσφαιρα.

Εφόσον οργανωθεί επαρκώς, θα κινηθεί προς την ανατολική Μεσόγειο μεταφέροντας μεγάλο φορτίο υγρασίας και δημιουργώντας συνθήκες για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα μας.

Με άλλα λόγια, η πιθανή ανατροφοδότηση του συστήματος πάνω από τη βόρεια Αφρική θεωρείται το βασικό στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την κακοκαιρία που θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

💡🎯Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΥΚΛΟΓΕΝΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

✅Η ατμοσφαιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Το στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η εντυπωσιακή κάθοδος πολύ ψυχρών… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026

Οι κατά τόπους προγνώσεις για σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στη Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το πρωί στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί στα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αγαίου νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 31-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια και χιονοπτώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-04-2026

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στα κεντρικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 8 και τοπικά στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.