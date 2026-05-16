Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 16 Μαΐου, σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές, καταιγίδες αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Από τις πρωινές ώρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στο Ιόνιο, ενώ μετά το μεσημέρι θα επηρεαστούν η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η Μακεδονία. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν έντονο χαρακτήρα για μικρό χρονικό διάστημα. Από το απόγευμα καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε περιοχές του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τις βροχές να επιμένουν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα και μετά στα δυτικά, αλλά και σταδιακά στα κεντρικά και νότια, θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς, χωρίς σημαντική μεταβολή στην έντασή τους.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 27 με 28 βαθμούς.

Κολυδάς: «Δύο κύματα κακοκαιρίας»

Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με το πρώτο να κάνει την εμφάνισή του το Σάββατο και το δεύτερο την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Το Σάββατο οι βροχές θα είναι πιο έντονες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση. Από την Τρίτη όμως αναμένονται νέες βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν ξανά αρκετές περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το Σάββατο σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Αντίστοιχα, την Τρίτη το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, δεν φαίνεται να έρχεται κάποια σημαντική ζέστη, καθώς οι πιο θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν αρκετά νοτιότερα από την Ελλάδα και δεν θα μας επηρεάσουν ουσιαστικά. Οι τιμές του υδραργύρου θα παραμείνουν λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως ακραίες αποκλίσεις.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη αρχικά αίθριος, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη Μακεδονία νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις και βαθμιαία από νότιες 4 με 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 και στην Κρήτη τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τη νύχτα.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά

6 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

