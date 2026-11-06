Σε ένα διαφορετικό, σαφώς πιο ψυχρό μοτίβο εισέρχεται ο καιρός στη χώρα, με κύρια γνωρίσματα την πτώση της θερμοκρασίας, τους ενισχυμένους βοριάδες στα πελάγη και την εκδήλωση πρόσκαιρων, ασθενών τοπικών βροχών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς την Ελλάδα, οδηγώντας τον υδράργυρο έως και 6 βαθμούς κάτω από τις συνήθισμένες για την εποχή τιμές, κυρίως ανατολικότερα της Πίνδου.

Παράλληλα, αβαθής βαρομετρική διαταραχή από την Ιταλία θα προκαλέσει τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά τμήματα, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να έχουν έντονο χαρακτήρα. Το κρύο θα είναι αισθητό τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, με μονοψήφιες τιμές ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις που κατά τόπους και περιόδους θα είναι πυκνότερες. Λίγες ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται έως νωρίς το απόγευμα στην περιοχή του Θερμαϊκού, στη Χαλκιδική, στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά, ενώ περιορισμένα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Εύβοια, στη νότια και ανατολική Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, καθώς και στη δυτική και βόρεια ορεινή Κρήτη. Παράλληλα, διάσπαρτες βροχές αναμένονται κυρίως στις θαλάσσιες εκτάσεις του Ιονίου, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται λίγες χιονοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 5-6 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα νότια της Κρήτης τα 6 έως 8 μποφόρ ως καταβάτες, ενώ στα Επτάνησα θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ και στα παράκτια του Ιονίου ανατολικοί αντίστοιχης έντασης.

Η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9 με 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 2 έως 13 με 15, στην Ήπειρο από 5 έως 16 με 17 και στη Θεσσαλία από 5 έως 14 με 16 βαθμούς.

Στην Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 6 έως 18 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά τους 8 έως 14 με 16, στα Επτάνησα τους 10 έως 17 με 18, ενώ στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα κυμανθεί από 8 έως 14 με 15 βαθμούς. Τέλος, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα και την Κρήτη οι τιμές θα κυμανθούν από 10 έως 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά στα δυτικά έως και τους 20 βαθμούς.

Στην Αττική οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες. Άνεμοι βόρειοι 3-4 και στα ανατολικά/νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 15-16°C.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και ομίχλες νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Οι Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί και θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 9 έως 14°C.

Ο καιρός το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και στα βόρεια της Κρήτης, καθώς και λίγα χιόνια στα ψηλά βουνά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 6-7 μποφόρ (νοτιοανατολικά της Κρήτης τοπικά 8), ενώ στο Ιόνιο στρέφονται σταδιακά σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς ανατολικότερα της Πίνδου (μέγιστες 13-16°C), με έντονο κρύο και πρωινό παγετό στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 13-14°C στις 5 το απόγευμα.

Ο καιρός την Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Η βαρομετρική διαταραχή από την Ιταλία πλησιάζει, φέρνοντας περισσότερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν στη δυτική και βορειοδυτική χώρα.

Στην υπόλοιπη επικράτεια αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 7 (τοπικά στα βόρεια 8) μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι 6-7 μποφόρ θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός, ηλιοφάνεια και μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 15°C.

Η τάση του καιρού την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας

Τη Δευτέρα, οι βροχές από τα δυτικά θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πέσουν στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανακάμπτει αρχικά στα νότια.

Προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, το ψυχρό κύμα υποχωρεί οριστικά. Προβλέπεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ξεπερνώντας τα συνήθη για την εποχή επίπεδα, ενώ πιθανή είναι και η ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.