Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή (12/6), καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και σταδιακά θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση του σε συνθήκες αυξημένης αστάθειας, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα
Όπως επισημαίνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα έχουν κατά τόπους έντονο χαρακτήρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους.
Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και στην Αττική, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ενίσχυση της αστάθειας από το τέλος της εβδομάδας.
Υποχωρεί η ζέστη
Μέχρι την Πέμπτη η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα την πτώση του υδραργύρου και την επικράτηση πιο δροσερών συνθηκών.
Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε αρκετές περιοχές της χώρας
Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά