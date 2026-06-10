Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή (12/6), καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και σταδιακά θα επηρεάσουν και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση του σε συνθήκες αυξημένης αστάθειας, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Όπως επισημαίνει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα έχουν κατά τόπους έντονο χαρακτήρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές και στην Αττική, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ενίσχυση της αστάθειας από το τέλος της εβδομάδας.

Υποχωρεί η ζέστη

Μέχρι την Πέμπτη η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα την πτώση του υδραργύρου και την επικράτηση πιο δροσερών συνθηκών.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε αρκετές περιοχές της χώρας

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

Από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και σταδιακά επηρεάζουν και τη χώρα μας.

Στο επίπεδο των 500 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων, η προσέγγιση ψυχρότερου αέρα ενισχύει την αστάθεια. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα ανώτερα στρώματα και τη θερμή επιφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης, βροχών και καταιγίδων.

Στα 850 hPa, περίπου στα 1.500 μέτρα, διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Στο τμήμα του υετού, τα φαινόμενα ενισχύονται από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Λόγω της αστάθειας, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους έντονα, με ισχυρή βροχή, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα δυνατές ριπές ανέμου.

Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο και βορειοδυτικό ρεύμα, κυρίως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συμβάλουν επιπλέον στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση της αίσθησης της ζέστης.