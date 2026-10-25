Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην χώρα με το σκηνικό να επιστρέφει στην φθινοπωρινή του εικόνα.

Αρχικά, κάποιες μπόρες θα κάνουν την εμφάνιση τους στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) και κατά τόπους στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Live η πορεία των βροχοπτώσεων στη χώρα:

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15°C έως 21°C.

Από την άλλη πλευρά, στην συμπρωτεύουσα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα, οπότε και αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13°C έως 23°C.

Οι χαμηλότερες και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα

Στο Μέτσοβο σημειώνεται η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όπου το θερμόμετρο θα δείξει του 7 βαθμούς Κελσίου. Στο Αμυνταίο, την ορεινή Φωκίδα, τα Θεοδωριανά και την Κοζάνη επίσης οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.