Από σήμερα Τρίτη 17/3 αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με την επιδείνωση να γίνεται πιο αισθητή κυρίως την Πέμπτη 19/3 και την Παρασκευή 20/3, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη «προ των πυλών», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο διαδοχικά συστήματα που κινούνται από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας, τα οποία αναμένεται να πυροδοτήσουν την αλλαγή του καιρού.

Τα φαινόμενα δεν θα περιοριστούν μόνο σε αξιόλογες βροχοπτώσεις, αλλά θα συνοδευτούν και από χιονοπτώσεις. Υπάρχει μάλιστα μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να δούμε πρόσκαιρα χιόνια και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή — κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Στα ορεινά, πάντως, τα χιόνια θεωρούνται σχεδόν βέβαια και κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα.

Όπως τονίζει ο Θεόδωρος Κολυδάς, οι βροχές την Τρίτη (17/3) και την Τετάρτη (18/3) θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα. Από την Πέμπτη (19/3) και μετά όμως θα αποκτήσουν πιο γενικευμένη μορφή, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα εντείνει την αίσθηση του κρύου.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέο κύμα βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται “προ των πυλών” Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες) , ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Οι βροχές τώρα την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η άνοιξη, λοιπόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή.»

Ο καιρός σήμερα Τρίτη 17/3

Σύμφωνα με την ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 17/3, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα

κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο

νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το

βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά

περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα

πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι

στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα

φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές

τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα

τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά

και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο,

στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7

και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6

τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις

μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με

τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5

μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8

μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά

και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το

μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και

στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.