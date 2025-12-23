Ο φετινός εορταστικός καιρός θα θυμίζει… χριστουγεννιάτικη καρτ ποστάλ, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο βάζει την υπογραφή του στις φετινές γιορτές.

Από την Τρίτη 24 έως και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά περάσματα βροχών και καταιγίδων, ενισχυμένους ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ και των μετεωρολόγων.

Μαρουσάκης: «Ιδιαίτερη προσοχή στους ανέμους»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η επιδείνωση του καιρού θα εκδηλωθεί σε δύο κύρια κύματα. Το πρώτο αναμένεται από το βράδυ της Τρίτης έως και το απόγευμα της Τετάρτης, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά της χώρας και σε μικρότερο βαθμό στα κεντρικά και βόρεια. Το δεύτερο κύμα θα ακολουθήσει από το βράδυ της Τετάρτης έως και το απόγευμα της Πέμπτης, επηρεάζοντας εκτεταμένες περιοχές των δυτικών, κεντρικών και βόρειων τμημάτων, καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός αναμένεται να ξεκινήσει με έντονα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Σταδιακά, όμως, η κακοκαιρία θα περιοριστεί προς τα ανατολικά, με έμφαση στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου και το Αιγαίο, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι, εναλλασσόμενοι μεταξύ νότιων και βόρειων διευθύνσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, δεν διαφαίνεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου.

Τσατραφύλλιας: «Βελτίωση από την Παρασκευή»

Παρόμοια εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν με μουντό και βροχερό καιρό, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα. Όπως αναφέρει, οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη έως Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί ελαφρώς σε πιο χειμωνιάτικα επίπεδα.

Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν, δίνοντας ανάσα σε όσους σχεδιάζουν μετακινήσεις μετά τις γιορτές. Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η τάση δείχνει περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την ένταση και την έκταση πιθανών φαινομένων, καθώς απαιτείται επιβεβαίωση από περισσότερα προγνωστικά μοντέλα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονα φαινόμενα και ισχυρούς ανέμους, καθώς και συνεχή ενημέρωση από τα επίσημα δελτία καιρού τις ημέρες των γιορτών.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και πιθανόν Βορειοανατολική Πελοπόννησο, ενώ πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μετά το μεσημέρι βροχές αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ τις βραδινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός στη Δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 8 βαθμούς), 7 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 10 έως 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 12 βαθμούς), 11 έως 15 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 9 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά πυκνότερες περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ο καιρός την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί και εκ νέου από τις βραδινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.