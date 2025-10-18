Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η φθινοπωρινή αστάθεια κάνει αισθητή την παρουσία της στη χώρα, φέρνοντας μαζί της διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Απότομες μεταβολές, βροχές, τοπικές καταιγίδες αλλά και σύντομες βελτιώσεις, συνθέτουν την ατμοσφαιρική εικόνα του τρίτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, με την επιστροφή της φθινοπωρινής αστάθειας, η χώρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Το πρώτο κύμα προβλέπεται να επηρεάσει την Ελλάδα από αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου έως και την Δευτέρα, ενώ το δεύτερο αναμένεται να εκδηλωθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη (22-23/10), σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Όπως ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς, το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις στα δυτικά τμήματα της χώρας και τοπικά στην Ήπειρο. Σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

🎯ΤΥΠΙΚΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

✅ Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα δυτικά και τοπικά στην Ήπειρο ο δορυφόρος της @Jaxa κατέγραψε πάνω απο 100mm το τελευταίο 24ωρο . To κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί το βράδυ και αύριο θα επικρατήσει σχετική βελτίωση με αστάθεια στα δυτικά και το… pic.twitter.com/RvSsjAksEI — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 17, 2025

Γενική πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ο καιρός θα είναι μεταβλητός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα δυτικά, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μέχρι το μεσημέρι, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, χωρίς φαινόμενα.

Άνεμοι:

Στα δυτικά: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ

Στα ανατολικά: Νότιοι-νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς

Θερμοκρασία:

19-21 βαθμοί Κελσίου στα βόρεια

Έως 25 βαθμούς στα νότια και νησιωτικά τμήματα

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 21°C (χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-23°C.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με πιθανές πρόσκαιρες βροχές κυρίως το πρωί. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις Κυκλάδες, με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, που το μεσημέρι γίνονται δυτικοί. Θερμοκρασία έως 26°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία έως 25°C.

Αττική: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 24°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, το απόγευμα βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία από 14 έως 20°C.

Εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025:

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αυξανόμενες μετά το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες – πιθανόν ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6. Θερμοκρασία έως 25°C.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025:

Άστατος καιρός στα κεντρικά και νότια, με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ, πρόσκαιρα νότιοι στα νότια. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025:

Βελτιωμένος καιρός. Τοπικές βροχές το πρωί στην Κρήτη και τα νότια, με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι νότιοι στα δυτικά και βόρειοι αλλού, 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς σημαντική μεταβολή.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025:

Από το απόγευμα και μετά αναμένεται νέα επιδείνωση στα δυτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες – εντονότερες στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά έως 6. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σε κάποιες περιοχές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.

Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου

Παρά τα φθινοπωρινά ξεσπάσματα, οι προβλέψεις δίνουν μια σύντομη «ανάσα» με ανεβασμένες θερμοκρασίες προς το τέλος του μήνα. Γύρω στις 25-26 Οκτωβρίου, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές για την εποχή. Θα έχουμε «το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».