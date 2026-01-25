Σε αυξημένη ετοιμότητα μέσω «πορτοκαλί» προειδοποίησης τίθεται η χώρα, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στο Ιόνιο, ενώ αύριο Δευτέρα το φαινόμενο θα επεκταθεί στο Αιγαίο, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Το Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Κυριακής 25/1.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες