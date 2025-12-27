Αλλαγή του καιρού έχουμε από το μεσημέρι του Σαββάτου 27/12, με βροχές και αέρα, με περαιτέρω επιδείνωση από αύριο Κυριακή με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κρύο.

Αρναούτογλου: «Αυξημένη προσοχή λόγω των ισχυρών ανέμων σε 4 περιοχές της χώρας»

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, εφιστώντας την προσοχή για αύριο Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου σε τέσσερις περιοχές: τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική, επισημαίνει σε ανάρτησή του, ότι από τις πρωινές ώρες της Κυριακής οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, με το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα να εντοπίζεται περίπου από τις 10:00 έως το βράδυ, γύρω στις 22:00–23:00. Οι ριπές αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές, φτάνοντας τα 9 έως 10 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμη και τα 11, κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για πτώσεις κλαδιών, αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, όπως επισημαίνει.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, παρότι οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ο ισχυρός άνεμος θα ρίξει τη θερμοκρασία που θα γίνεται αισθητή. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, το μεσημέρι η αισθητή θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 7 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες θα πλησιάζει ακόμη και το μηδέν.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Το κρύο θα εξακολουθήσει να είναι αισθητό, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, όσο εξαιτίας του ανέμου που διατηρεί χαμηλά την αισθητή θερμοκρασία.

Η Κυριακή όσο και η Δευτέρα απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των ανέμων. Συνιστάται η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές, ο περιορισμός μετακινήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές και η κατάλληλη ένδυση, καθώς ο αέρας θα κάνει το κρύο ιδιαίτερα «τσουχτερό» σε σχέση με τις ενδείξεις του θερμομέτρου, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.

Σταματάκης: «Αναμένεται να χιονίσει στην Πάρνηθα σήμερα»

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο Γιάννης Σταματάκης, του Forecast Weather, σήμερα υπάρχει πιθανότητα να χιονίσει στις κορυφές της Πάρνηθας, όπου η θερμοκρασία είναι κοντά στο μηδέν. Όσον αφορά την ψυχρή εισβολή δήλωσε ότι διαφαίνεται ένα κύμα ψύχους που αναμένεται από αύριο να επηρεάσει τα Βαλκάνια. «Δεν ξέρουμε εάν θα επηρεάσει τη χώρα μας και θα φέρει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά», πρόσθεσε.

Κολυδάς: «Πρωτοχρονιά με δύο σενάρια χιονοπτώσεων και τσουχτερού κρύου»

Τα δύο σενάρια για τον καιρό που θα έχει την Πρωτοχρονιά, αναλύει με σημερινή του ανάρτηση (27/12) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στηριζόμενος όπως αναφέρει σε τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα.

Με βάση τα δύο μοντέλα ο καιρός της Πρωτοχρονιάς θα χαρακτηρίζεται από κρύο αλλά όχι ακραία καιρικά φαινόμενα όπως χιόνια, ενώ το τρίτο μοντέλο «δείχνει» ψυχρή εισβολή με εκτεταμένες χιονοπτώσεις που πιθανόν να επηρεάσουν περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, στα κεντρικά και βόρεια της χώρας

Τα προγνωστικά δεδομένα που εξετάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ, είναι τα ECMWF, ICON και GFS.

«Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και «μαζεμένο» σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή», γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς και εξηγεί: «Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά».

«Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο «βαρύ» σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα», παρατηρεί ο έμπειρος μετεωρολόγος και συνεχίζει:

«Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα».

Αναλυτικά ο καιρός την Κυριακή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, και την Κρήτη. Aπό το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη κατά τόπους θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς, θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στη Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στην περιοχή της Σκύρου οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειους και θα ενισχυθούν σε 4 με 6, στα βόρεια 5 με 7 και στις Σποράδες 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 που από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους 5 με 6.μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα νότια βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 5 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σε 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που γρήγορα θα ενισχυθούν σε 5 με 7 και στο Θερμαϊκό τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού: