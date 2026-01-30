Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να εντείνονται τη Δευτέρα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ένα ιδιαίτερα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την κεντρική Μεσόγειο προς την Ελλάδα θα φέρει εκτεταμένες βροχοπτώσεις, δυνατές καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα, κυρίως στη βόρεια χώρα από το απόγευμα της Κυριακής έως και τη Δευτέρα.

Μαζί με τα φαινόμενα έρχεται και απότομη ψυχρή εισβολή, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση και να επιστρέφει σε καθαρά χειμερινά επίπεδα.

Ιδιαίτερη επαγρύπνηση συνιστάται και για την Αττική: σήμερα ο καιρός παραμένει σχετικά ήπιος, με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν τη νύχτα, όμως από την Κυριακή και κυρίως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Μαρουσάκης: «Iσχυρό κύμα κακοκαιρίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες»

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη «από το Σάββατο και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αρχίζει να επηρεάζει τη χώρα ένα νέο, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή βαρομετρική πίεση στο κέντρο του.

Πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, ικανό να δώσει ισχυρούς ανέμους και μεγάλο όγκο βροχής, με τα πρώτα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με αυξημένη πιθανότητα έκδοσης έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ακόμη και υψηλής επικινδυνότητας.

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα αρκετά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι περιοχές οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν είναι:

η δυτική χώρα (νησιά Ιονίου Πελάγους)

η δυτική Πελοπόννησος

το σύνολο της Θεσσαλίας, μέσα είναι και η Αττική

η Εύβοια

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

τα Δωδεκάνησα

η Χαλκιδική αλλά και τα βορειοανατολικά τμήματα

οι Σποράδες

Τέλος, τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.»

Κολυδάς: «Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες»

Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Δευτέρας η χώρας μας θα επηρεαστεί από ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Το σύστημα που παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή η οποία αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή.

Ο Θεόδωρος Κολυδάς στην ανάρτησή του αναφέρει ότι θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού αγγίζοντας τα 60–65 mm/24ωρο κατά τόπους.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή. Η επισήμανση ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά αναφέρεται ήδη στην γενική πρόγνωση της ΕΜΥ .

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα και διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο . Σημειώνουμε ότι το μετεώγραμμα αφορά μόνο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων».

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.