Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, η ζέστη σε όλη την Ελλάδα. Μόνο λίγες νεφώσεις και βροχές τοπικά «χαλάνε» το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού, οι οποίες θα σημειωθούν από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 26 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα και στα βορεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για Παρασκευή 29 Μαΐου

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τριήμερο με 30άρια

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 31 Μαΐου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

Η πρόγνωση του καιρού για Δευτέρα 1η Ιουνίου

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.