Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά ωστόσο θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά τους 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 29 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες από 22 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στη περιοχή της Ρόδου οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, καθώς και στη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.