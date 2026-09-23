Καθαρά φθινοπωρινό είναι πλέον το σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία να καταγράφει αισθητή πτώση, τις νεφώσεις να είναι αυξημένες και τις βροχοπτώσεις να είναι έντονες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες Τρίτη συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά.

Το σύστημα που επηρέασε τη χώρα το προηγούμενο 24ωρο έχει αφήσει αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα, στη Θράκη, στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, καθώς και στην Εύβοια. Σε ορισμένες περιοχές πέραν της βροχής σημειώνονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σε ότι αφορά τη σημερινή πρόγνωση του καιρού, στα δυτικά επικρατούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από νωρίς το πρωί στα νότια ενώ υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Στα ανατολικά θα υπάρξουν νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες ως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα κυμανθούν μεταξύ 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 24 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία και δεν αποκλείεται σήμερα να είναι η πρώτη ημέρα κατά την οποία θα πλησιάσει τους 0 βαθμούς Κελσίου σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Αντίθετα, στα νοτιοανατολικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα οι θερμοκρασίες ανά περιοχή θα κυμανθούν ως εξής: Δυτική Μακεδονία: 4 έως 19 βαθμούς, Μακεδονία -Θράκη: 6 έως 24 βαθμούς, Ήπειρος: 4 έως 25-26 βαθμούς, Θεσσαλία: 6 έως 23 βαθμούς, Υπόλοιπα ηπειρωτικά: 8 έως 24-25 βαθμούς, Κρήτη: 14 έως 27 βαθμούς, Επτάνησα: 17 έως 24-25 βαθμούς, Βόρειο -Βορειοανατολικό Αιγαίο: 12 έως 20-22 βαθμούς, Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη

Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού αναμένεται αύριο Πέμπτη, καθώς στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αύξηση της θερμοκρασίας στα επίπεδα των 20-25 βαθμών, με μικρή άνοδο στα βόρεια, ενώ λίγες βροχές αναμένεται να σημειωθούν στην Κρήτη και στα νότια της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί τα ξημερώματα βελτιωμένος, ενώ οι άνεμοι τις πρώτες πρωινές ώρες θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Ωστόσο, μετά το πέρας των πρώτων ωρών, αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά, το οποίο θα σχηματιστεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί σταδιακά προς τα νότια.

Η ακριβής πορεία αλλά και η ένταση του βαρομετρικού χαμηλού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ανάλογα με την εξέλιξή του, θα επηρεάσει αρχικά τα βορειοδυτικά, δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας και στη συνέχεια περισσότερες περιοχές. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν και περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ το πρωί του Σαββάτου (26/9) τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Γενικότερα το Σαββατοκύριακο αναμένεται άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού θα καθορίσει την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές το Σάββατο, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Παράλληλα την Κυριακή (27/9), βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Βοιωτία, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν το πρωί και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

Οι προβλέψεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό των επόμενων ημερών