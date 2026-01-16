Η σημερινή μέρα θα κυλήσει με κρύο, αλλά και ηλιοφάνεια. Το Σαββατοκύριακο, όμως, το σκηνικό, αλλάζει και αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια μέχρι και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από το απόγευμα της Παρασκευής έρχονται ισχυρές νεφώσεις και θα ξεκινήσει και η μεταβολή του καιρού που θα απασχολήσει τμήματα που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικά.

Το Σάββατο, ο καιρός χαλάει, ειδικά στην ανατολική πλευρά της χώρας και περιμένουμε βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις.

Το σκηνικό του καιρού θα είναι ανάλογο και την Κυριακή με βροχές σε περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, όπως επίσης και χιονοπτώσεις.

«Να απολαύσουμε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα», ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, προειδοποιώντας ότι το Σάββατο «κατεβαίνει πάλι μια πολική αέρια μάζα. Πολικός αέρας θα κατακλύσει πολλά τμήματα της χώρας, θα πέσει κατακόρυφα η θερμοκρασία και θα δούμε χιόνια να σημειώνονται και σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα για τα ανατολικά και βόρεια τμήματα».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα ανατολικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν στην Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα ορεινά της Θράκης.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ που από το μεσημέρι και από τα ανατολικά θα ενισχυθούν σε 5 με 6 και το βράδυ σε 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, από το βράδυ θα σταρφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5, στα βόρεια 5 με 6 και βαθμιαία 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην Κρήτη με τοπικές βροχές από το βράδυ στη βόρεια Κρήτη.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες μεταβλητοί και στην Κρήτη δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς. Από το απόγευμα θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 ενιχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3, από το απόγευμα ανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου.