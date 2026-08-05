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Με έντονη ηλιοφάνεια, τοπικές μπόρες στα ορεινά, υδράργυρο που θα «σκαρφαλώσει» τοπικά στους 38 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα κυλήσει η μέρα σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου.
Την ίδια ώρα, η μακροπρόθεσμη ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά δείχνει μια σταδιακή θερμή έξαρση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα 8-10 Αυγούστου.
Σήμερα Τετάρτη 05/08/2026
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Meteo, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (μεσημέρι προς απογευματινές ώρες), θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Αυξημένη πιθανότητα για τοπικούς όμβρους (μπόρες) εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές ζώνες της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας.
Παράλληλα, τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά τμήματα της χώρας ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Η διακύμανση της θερμοκρασίας ανά περιοχή:
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Θεσσαλία, Νοτιοδυτική Πελοπόννησος & Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο, φτάνοντας τοπικά τους 38°C.
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Βόρεια Ελλάδα & Μακεδονία: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37°C (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33°C).
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Κεντρική, Δυτική & Νότια Ηπειρωτική Χώρα: Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 36-37°C.
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Νησιωτική Χώρα (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα): Οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες λόγω των ανέμων, κυμαινόμενες από 22 έως 33-35°C (στην Ανατολική Ρόδο τοπικά έως τους 36°C).
Η ένταση των ανέμων στα πελάγη:
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Αιγαίο Πέλαγος: Κυριαρχούν οι βόρειες διευθύνσεις. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο (και ειδικότερα στις Κυκλάδες) θα πνέουν μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
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Ιόνιο Πέλαγος: Θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 με 4 μποφόρ.
Ο καιρός στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα
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Αττική: Αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36°C, αν και στα βόρεια και ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι έως 5-6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.
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Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 21-24 έως 35-36°C.
Η 15ήμερη τάση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά
Ο Διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας τις 15ήμερες προγνώσεις ensemble, δίνει το στίγμα για την εξέλιξη του καιρού μέχρι τα μέσα Αυγούστου, επισημαίνοντας τα εξής βασικά σημεία:
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Σταδιακή Θερμή Έξαρση: Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην παρουσία μιας θερμότερης φάσης, η οποία φαίνεται να κορυφώνεται στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, επηρεάζοντας με υψηλές τιμές κυρίως τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
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Κυριαρχία Ξηρασίας: Το καιρικό σκηνικό παραμένει κατά βάση ξηρό σε όλη τη επικράτεια, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη γενικευμένη μεταβολή ή κακοκαιρία.
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Ορεινή Αστάθεια μετά τις 10/08: Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας (εκδήλωση όμβρων/μεσημβρινών μπόρων), κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.
- Βαθμός Αβεβαιότητας: Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς, η προγνωστική αξιοπιστία είναι υψηλή έως την 6η-7η ημέρα, ενώ στη συνέχεια η διασπορά των σεναρίων αυξάνεται, γι’ αυτό και αξιολογείται κυρίως η γενική τάση.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
«Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ
Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει. Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοπιστία των ensemble παραμένει μεγαλύτερη έως περίπου την 6η με 7η ημέρα, ενώ στη συνέχεια η διασπορά των μελών αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα. Επομένως, μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογούμε κυρίως την τάση και όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες».
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 05/08:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.