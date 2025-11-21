Μεγάλη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας το επόμενο διήμερο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται, με έμφαση σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου (ΕΡΤ) προειδοποιεί ότι η ποσότητα βροχής είναι ήδη μεγάλη: «έχουν ήδη πέσει πάνω από 250 τόνοι νερού ανά στρέμμα στην Κόνιτσα και περισσότερο από 180 στην Ηγουμενίτσα», ανέφερε.

Σε συνέχειά της, ανέφερε ότι αναμένεται «μέχρι το τέλος αυτής της κακοκαιρίας επιπλέον ~100 τόνοι ανά στρέμμα», και κάλεσε τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις, ειδικά καθώς οι υποδομές (δρόμοι, γέφυρες) μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.

Για την Παρασκευή (21/11), η Ζιακοπούλου προβλέπει ότι οι καταιγίδες «θα παραμείνουν εγκλωβισμένες» στις περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται πιο ήπιος καιρός.

Από το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόβλεψή της, τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα θα εξασθενήσουν, και την Κυριακή θα επικρατήσει δυτικός άνεμος που θα ρίξει βαθμιαία τη θερμοκρασία, παρότι, όπως σημείωσε, «δεν προβλέπω κάτι εξαιρετικά ψυχρό, αλλά θερμοκρασίες ‘κανονικές’ για την εποχή».

Αρναούτογλου: «Κίνδυνος πλημμυρών λόγω κορεσμένου εδάφους»

Ο Σάκης Αρναούτογλου με τη σειρά του, προβλέπει «διαδοχικά κύματα βροχής» έως τις 24–25 Νοεμβρίου. Η διαρκής βροχόπτωση σε ήδη κορεσμένο έδαφος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών και μικρών κατολισθήσεων, ιδίως σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και του Ιονίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την εμφάνιση αιφνίδιων πλημμυρών, κατολισθήσεων και αυξημένων απορροών με φερτά υλικά. Παράλληλα, αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος τοπικών καθιζήσεων σε οδικά δίκτυα, καθώς και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Προειδοποιήσεις και μέτρα από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει συστάσεις προς τους πολίτες για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ειδικά όταν οι βροχές εντείνονται, και να μην επιχειρούν διέλευση από ρέματα ή δρόμους που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Τσατραφύλλιας: Ποιες περιοχές θα «μουλιάσουν» το επόμενο διήμερο

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, η Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Κέρκυρα, η Θεσπρωτία, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα θα «μουλιάσουν» το επόμενο διήμερο.

Κολυδάς: Πιθανότητα εκδήλωσης επικίνδυνων φαινομένων»

Όπως προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, λόγω του μεγάλου ύψους βροχής αλλά και του κορεσμού των εδαφών. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνει, είναι ιδιαίτερα σημαντικοί οι χάρτες με τον συνολικό υετό το επόμενο διήμερο.