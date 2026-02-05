Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τη κακοκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία της από το βράδυ της Τετάρτης 4/2, ξεκινώντας από τα δυτικά της χώρας και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί και στην Αττική από σήμερα, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Στο «μάτι του καιρού» θα βρεθούν σήμερα η Δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να περιλαμβάνουν ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους έντασης έως 9 μποφόρ. Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, εκδίδοντας μάλιστα πορτοκαλί προειδοποίηση.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, πρόκειται για μια συνηθισμένης μορφής κακοκαιρία, η οποία ωστόσο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Για τη σημερινή ημέρα προβλέπονται έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, τη νότια Πελοπόννησο, καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ωστόσο –σύμφωνα με το meteo.gr– η Αττική θα δεχθεί τα πιο έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα.

Meteo: «Εκδήλωση λασποβροχών»

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός την Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Πιο αναλυτικά:

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η σύγκλιση των ανέμων — αποτέλεσμα του συνδυασμού ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο — ευνοεί την εκπομπή σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, όπως το Μαρόκο και η Λιβύη, και τη μεταφορά της προς τη χώρα μας.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού:

Καλλιάνος: «παρατεταμένη περίοδος καιρικής αστάθειας»

Ο Γιάννης Καλλιάνος, σε σχετική ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η χώρα εισέρχεται σε ένα δεκαήμερο με συνεχείς βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του: «σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Βροχοπτώσεις κατά κύματα το επόμενο 10 ήμερο. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική.

Στην παρούσα ανάλυση θα εστιάσω στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, παρουσιάζοντας 4 χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα. Τα νεότερα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερο Μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

Η Τετάρτη (από το βράδυ), κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.

Επεξήγηση χρωματισμών χαρτών βροχόπτωσης:

Πριν την ημερήσια ανάλυση, διευκρινίζω τι υποδηλώνουν οι χρωματισμοί και οι καμπύλες στους χάρτες (meteoam.it)

Λευκές κλειστές καμπύλες: Περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Κόκκινες κλειστές καμπύλες: Συγκεκριμένες περιοχές πολύ μεγάλης επικινδυνότητας μέσα στις ήδη υπάρχουσες λευκές καμπύλες, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Χρωματική κλίμακα βροχοπτώσεων:

Ανοιχτό & σκούρο πράσινο: Ασθενούς έως και μέτριας έντασης τοπικές βροχές

Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές και ίσως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρικών φαινομένων

Σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι – Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας

Θερμοκρασίες ανά ημέρα:

Από θερμοκρασιακής άποψης δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες, αντιθέτως:

Πέμπτη:

Μικρή υποχώρηση λόγω νεφώσεων & βροχών

Μέγιστες 16–18°C

Παρασκευή:

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Βόρεια Κρήτη : Κοντά στους 20°C

Σάββατο:

Άνοδος της θερμοκρασίας :

Βόρεια Ελλάδα : έως 18°C

Κεντρικά & νότια : 18–20°C, τοπικά 22°C

Βόρεια Κρήτη : 22–24°C

Δωδεκάνησα : έως 20°C

Ως προς τη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, τι θα πρέπει να προσέχουμε όταν τοπικά τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα:

Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών από κορεσμένα εδάφη και ισχυρούς ανέμους.

Ιδιαίτερη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν ταχεία υπερχείλιση.

Κίνδυνος μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ειδικά όπου έχουν προηγηθεί έργα σε πρανή ή πλαγιές.

Προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων. Αποφεύγουμε διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και Ιρλανδικές διαβάσεις.

Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα. Παρακολουθώ στενά τα δεδομένα και θα επανέλθω με νέα στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Κολυδάς: «ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο»

Με τη σειρά του και ο Θεόδωρος Κολυδάς αναφέρει πως επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από το βράδυ της Τετάρτης στη βορειοδυτική χώρα και την Πέμπτη στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

⚠️Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής… pic.twitter.com/zZUmRC0niX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 4, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά:

«Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις από το βράδυ της Τετάρτης στη βορειοδυτική χώρα και την Πέμπτη στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Παράλληλα, πολύ ισχυροί νότιοι έως νοτιοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το meteo.gr / ΕΑΑ, την Πέμπτη αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν την εκδήλωση λασποβροχών. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική), ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά περιόδους και στην Αττική.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης την Πέμπτη 05/02, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.»

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα :

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες στη βορειοδυτική χώρα, Πέμπτη (05-02-26) θα επεκταθούν και σε όλη τη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πιθανώς θα εκδηλωθούν κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Ο καιρός σήμερα

Bροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν σε μεγάλο υψόμετρο στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 5 έως 13-15, στην Ήπειρο από7 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανότατα τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και προοδευτική εξασθένηση το απόγευμα.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές κατά περιόδους, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς και θα πνέουν πλέον από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14-15 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 06-02-2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026

Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.