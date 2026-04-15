Ένα νέο «κύμα» αφρικανικής σκόνης με τη συνοδεία λασποβροχών συνδιαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να σημειωθούν ασθενικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα για περισσότερες από δύο ημέρες.

Την ίδια ώρα, θα υπάρξει πτώση της έντασης των ανέμων που έπνεαν στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 20 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τρίτη 14/04, αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς σήμερα Τετάρτη 15/4.

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές. Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/4, όπου και αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα:

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026:

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026:

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026:

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την σκόνη

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Την Πέμπτη αναμένεται επίσης αρκετή συννεφιά, ωστόσο οι βροχές θα είναι ελάχιστες, ενώ θα υπάρξει μια μικρή υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης.

Την Παρασκευή, θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια, αλλά και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν τα εφτά μποφόρ με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια της χώρας.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16-04-2026

Στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17-04-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα πιθανόν καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για το Σάββατο 18-04-2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

