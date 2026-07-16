Με τυπικά καλοκαιρινές θερμοκρασίες, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο αλλά και την καθιερωμένη πλέον μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά κυλά η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 38°C στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Αττική θα φτάσει έως και τους 37°C.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά έως 7 μποφόρ, προσφέροντας ανάσες δροσιάς αλλά αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ το ίδιο καιρικό μοτίβο θα διατηρηθεί χωρίς αξιόλογες μεταβολές και την Παρασκευή.

Για σήμερα Πέμπτη 16/07, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως στα βόρεια ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρώντας το αίσθημα της ζέστης. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 33 έως 35°C. στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα δείξει 36 με 37°C, ενώ στα δυτικά τμήματα της χώρας θα καταγραφούν οι υψηλότερες τιμές, φτάνοντας τοπικά τους 38°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά και τα ηπειρωτικά η έντασή τους θα φτάσει τα 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, ωστόσο, το μελτέμι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, πνέοντας στα 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή για τους ναυσιπλοούντες και αυξάνει τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στα ανατολικά.

Οι μεταβολές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη φέρνουν αλλαγές στο σκηνικό του καιρού, με τη ζέστη να κερδίζει έδαφος μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά φαίνεται ότι η χώρα μας θα αποφύγει, για την ώρα, τις ακραίες θερμοκρασιακές υπερβολές που συχνά παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Δείτε βίντεο που αποτυπώνει καθαρά τη μεταφορά των αερίων μαζών και την εξέλιξη του θερμού πεδίου πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου:

Σημειώνεται ότι χθες Τετάρτη 15 Ιουλίου η θερμοκρασία παρουσίασε μικρή άνοδο στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τοπικά στους 37-38 °C. Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/07, παρουσιάστηκαν κατά σειρά στις περιοχές Κόνιτσα, Ρίζα Κορινθίας, Κάτω Αχαΐα, Κορομηλιά Φθιώτιδας, Καρδίτσα, Δένδρα Τυρνάβου, Λευκοχώρι Φθιώτιδας, Μακρακώμη Φθιώτιδας, με την μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 38,3 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα Πέμπτη 16/07, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα η υψηλότερη θερμοκρασία αναμένεται να σημειωθεί στη δυτική Ελλάδα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 16/07

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 17-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, τοπικά στα δυτικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.