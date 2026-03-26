Άστατος αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας και τις επόμενες ημέρες.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα, δίνοντας τοπικές βροχές.

Από το βράδυ, στα βόρεια προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Καλλιάνος: «Τυπική μεταβολή για το τέλος Μαρτίου»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι η αλλαγή του καιρού από το πρωί της Παρασκευής αποτελεί μια απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Όπως εξηγεί, καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, χωρίς ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας.

Για την Αττική, αναφέρει ότι οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ασθενείς, ωστόσο προς το μεσημέρι της Παρασκευής υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες.

Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν σε ορεινές περιοχές άνω των 900–1.200 μέτρων.

Αρναούτογλου: «Νέο κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα»

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης, με βροχές από τα δυτικά.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και μετά το μεσημέρι θα επηρεάσουν και την Αττική, με πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων κατά τόπους.

Παράλληλα, αναμένονται πυκνά χιόνια σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων.

Μαρουσάκης: «Κορύφωση της κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο καιρός θα ξεκινήσει ήπια την Πέμπτη, ωστόσο από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο Μάρτιος αναμένεται να ολοκληρωθεί με εναλλαγές στον καιρό, ενώ άστατο σκηνικό προβλέπεται και για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Βελτίωση αναμένεται μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, όταν αναμένεται αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και άνοδος της θερμοκρασίας.

Η Μεγάλη Εβδομάδα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με άστατες καιρικές συνθήκες, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά, αν και την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται πιο έντονη κακοκαιρία.

Ο καιρός σήμερα

Aρχικά σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη τοπικά ορατότητα στα ηπειρωτικά. Προοδευτικά οι νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν. Το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα Βόρεια Επτάνησα και στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή στα δυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 16-17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 1 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 17-19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 19-22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 16-17 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά στα 7 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 27-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.