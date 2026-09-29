Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τετάρτη, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, καθώς και η περαιτέρω υποχώρηση του υδραργύρου σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Φθινοπωρινό το σκηνικό

Το καιρικό σύστημα αναμένεται να επηρεάσει εντονότερα τις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, για σήμερα προβλέπεται ηπιότερος καιρός με τοπικές νεφώσεις, παροδικές βροχές και βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα συνθέσουν ένα ξεκάθαρα φθινοπωρινό τοπίο στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 15 έως 24 και στη Θεσσαλονίκη απο 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.