Με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυλά η Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο η εικόνα του καιρού αρχίζει να μεταβάλλεται από την Τετάρτη, με τις βροχές να επιστρέφουν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η μεταβολή θα γίνει σταδιακά, χωρίς απότομη πτώση της θερμοκρασίας στην αρχή. Το πιο βροχερό διάστημα αναμένεται κυρίως από την Τετάρτη 21 έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, με διαφορετικές περιοχές να επηρεάζονται κάθε ημέρα.

Ηλιοφάνεια και έως 25 βαθμούς σήμερα

Για σήμερα, Τρίτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 25 βαθμούς.

Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 22 και στην Κρήτη τους 24. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι.

Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα γενικευμένης καλοκαιρίας πριν από την επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Τετάρτη: Από τα δυτικά ξεκινά η αλλαγή

Τα πρώτα σημάδια της μεταβολής θα εμφανιστούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Στα βορειοδυτικά και στα νησιά του Ιονίου οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν ακόμη γενικευμένο χαρακτήρα.

Παράλληλα, ενισχύονται σημαντικά οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μάλιστα μικρή άνοδο, γεγονός που σημαίνει ότι η επιστροφή των βροχών δεν θα συνοδευτεί άμεσα από αισθητή ψύχρα.

Πέμπτη: Οι βροχές εξαπλώνονται σε δυτικά και βόρεια

Η πιο ουσιαστική αλλαγή αναμένεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Οι βροχοπτώσεις που θα έχουν ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάνουν αρχικά και πάλι τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ αργότερα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει ακόμη μία μικρή άνοδο.

Παρασκευή: Τα φαινόμενα μετακινούνται ανατολικότερα – Πέφτει η θερμοκρασία

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου το άστατο σκηνικό θα συνεχιστεί, αλλά το επίκεντρο των φαινομένων θα μετατοπιστεί.

Στα βόρεια και σταδιακά στα ανατολικά προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως σε ηπειρωτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και στην Κρήτη.

Την Παρασκευή αναμένεται και η πρώτη πιο ξεκάθαρη μεταβολή στη θερμοκρασία, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση.

Πότε έρχονται τελικά οι βροχές

Η αλλαγή του καιρού, επομένως, δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πρώτες βροχές έρχονται από το μεσημέρι της Τετάρτης στα βορειοδυτικά και στο Ιόνιο. Την Πέμπτη τα φαινόμενα επεκτείνονται περισσότερο στα δυτικά και βόρεια, ενώ την Παρασκευή βροχές και τοπικές καταιγίδες μεταφέρονται προς τα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα φαινομένων και στην Κρήτη.

Προς το παρόν, η ΕΜΥ περιγράφει μια σταδιακή μεταβολή του καιρού και όχι γενικευμένη ισχυρή κακοκαιρία για ολόκληρη τη χώρα.

Έτσι, μετά το σύντομο διάλειμμα ηλιοφάνειας και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες των πρώτων ημερών της εβδομάδας, το φθινόπωρο επιστρέφει από την Τετάρτη, με περισσότερες νεφώσεις, βροχές και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας.