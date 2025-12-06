Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες που πλήττουν από χθες μεγάλο μέρος της ανατολικής και κυρίως της νότιας Ελλάδας εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron, θα διατηρηθούν μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παρόλα αυτά, η κακοκαιρία «Byron» παρουσιάζει σημάδια σταδιακής εξασθένησης, με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων να μετατρέπεται πλέον σε Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ενώ η προειδοποίηση της ΕΜΥ υποβαθμίστηκε από το επίπεδο «κόκκινο» σε «πορτοκαλί».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ , τα φαινόμενα πιθανώς τοπικά να είναι ισχυρά και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες

β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες

γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες

δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και από το απόγευμα στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 16, στην Ήπειρο από 11 έως 15, στη Θεσσαλία από 12 έως 15, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 11 έως 17, στο Ιόνιο και την Κρήτη από 12 έως 16 και στο Αιγαίο από 13 έως 16 βαθμούς.

Oι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αρχικά θα πνέουν από νοτιοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους βροχές στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.