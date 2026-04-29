Απότομη αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερες περιοχές, μέσω Ουκρανίας, θα κινηθούν προς τη χώρα μας, ρίχνοντας σημαντικά τη θερμοκρασία.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας την Πέμπτη και θα επεκταθεί προς τα νότια μέχρι την Παρασκευή.

Δορυφορική εικόνα με τον Όλυμπο χιονισμένο

Η παρακάτω δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το meteo.gr αποτυπώνει τον Όλυμπο, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας με κορυφή στα 2.917 μ. τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, επέτρεψαν να έχουμε μια καθαρή ματιά στις κορυφές του Ολύμπου, που παραμένουν χιονισμένες στα τέλη Απριλίου.

Μαρουσάκης: «Αισθητή και απότομη πτώση της θερμοκρασίας»

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης θα κυριαρχούν αυξημένες θερμοκρασίες έως και 27 βαθμούς Κελσίου με τον καιρό να θυμίζει άνοιξη. Από το απόγευμα ωστόσο, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά έως και 10 βαθμούς ενώ θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

«Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και βόρειο – βορειοδυτική Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν αρκετά και δεν αποκλείονται ακόμη και απαγορευτικά στα πλοία. Από την Παρασκευή ωστόσο, στο «μάτι» του ψυχρού μετώπου θα βρεθούν Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια ανατολική και νότια Πελοπόννησος και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου.», κατέληξε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Τσατραφύλλιας: «έρχονται ψυχρές αέρινες μάζες από την Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η πτώση θα γίνει αισθητή σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 13 βαθμούς. Το σκηνικό θα συνοδεύεται από βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι άνεμοι, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Το Σαββατοκύριακο στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις και κάνοντας την αίσθηση του κρύου πιο έντονη.

Καλλιάνος: «Η Παρασκευή η πιο ψυχρή ημέρα»

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό της Πρωτομαγιάς παρουσίασε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάνοντας λόγο για αλλαγές από το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως είπε ο ίδιος, μέχρι και την Τετάρτη 29/4, αναμένονται αυξημένες, για την εποχή, θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς -και- λίγες μπόρες στα ορεινά τμήματα. Μάλιστα, στα κεντρικά και νότια, ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 26 και 28 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν από το βράδυ της Πέμπτης, και κυρίως από την Παρασκευή ανήμερα Πρωτομαγιάς, στη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, με παράλληλες πτώσεις της θερμοκρασίας, που θα φτάνουν τους 10 βαθμούς ανά περιπτώσεις. Κοινώς, από τους 26 βαθμούς, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 16.

«Περιμένουμε καλό καιρό θερμοκρασιακά μέχρι την Πέμπτη, θα αρχίσει να βρέχει στη βόρεια Ελλάδα και, πιθανότατα, ο καιρός θα είναι άστατος ανήμερα Πρωτομαγιάς. Πάντως, εάν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, δεν διαφαίνεται πως πρόκειται για ένα καθαρά ανοιξιάτικο τριήμερο. Την ίδια ώρα, αναμένονται βροχές κατά περιόδους στα ηπειρωτικά τμήματα, με τη μεγιστή τιμή της θερμοκρασίας κοντά στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα, αλλά το Σαββατοκύριακο θα επιμείνει ο άστατος καιρός με βροχές και ανέμους» επισήμανε ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: «Τα “πάνω κάτω” ο καιρός τον Μάη»

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι η μεταβολή θα ξεκινήσει την Πέμπτη από τη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Η Παρασκευή φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με περισσότερη αστάθεια και φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Βροχές αναμένονται κυρίως σε Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, τμήματα του Αιγαίου, Κρήτη και περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει εικόνα ακραίας ή γενικευμένης κακοκαιρίας.

«Η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά επιβεβαιώνεται πλέον από το σύνολο σχεδόν των προγνωστικών δεδομένων, με σαφή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Κολυδάς.



με νεότερη ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος ανάφερε πως ο καιρός τον Μάιο, μας έχει φέρει αρκετές φορές σε μη ασφαλείς προβλέψεις όσο αφορά την εποχή. Συγκεκριμένα ανάφερε:

«Η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα δεν έχει έναν σταθερό καιρικό χαρακτήρα. Μπορεί να θυμίσει προχωρημένη άνοιξη ή ακόμη και αρχές καλοκαιριού, όπως το 2021 με τους 37,3°C στην Κρήτη, αλλά μπορεί και να συνοδευτεί από πολύ ψυχρές αέριες μάζες, όπως στις αρχές Μαΐου 1970, όταν Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατέγραψαν εξαιρετικά χαμηλές μέγιστες για την εποχή. Δεν έλειψαν βέβαια και τα χιόνια αρχές Μαΐου το 1989 και 1995 στη Φλώρινα , αλλά και στο Χορτιάτη στις 5 Μαΐου το 1995.»

Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι πιο κρύος και άστατος κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, χωρίς όμως να φαίνεται σημαντική ή παρατεταμένη επιδείνωση.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα για το λεκανοπέδιο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται περίπου από 6 έως 14 βαθμούς.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και από τη Δευτέρα αναμένεται επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες.

O καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου στα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ οι νεφώσεις εκ νέου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το πρωί από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 30.04.2026

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 01.05.2026

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πρόγνωση για το Σάββατο 02.05.2026

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 03.05.2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.