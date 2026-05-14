Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Πέμπτη 14/5, με τη ζέστη των προηγούμενων ημερών να δίνει τη θέση της σε πιο ανοιξιάτικες συνθήκες, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα κύμα αστάθειας που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, αλλά και σε τμήματα του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο έντονα στα ορεινά.

Κολυδάς: «Ανοιξιάτικη αστάθεια»

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές και όμβρους, ενώ κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, με βροχές και όμβρους στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 27 και στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς.

Στη Δυτική Στερεά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά έως τους 26, ενώ στην Πελοπόννησο θα αγγίξει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 15 έως 24, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης.

Στο Κεντρικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβαλλόμενους έως 3 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στη συνέχεια δυτικοί ίδιας έντασης.

Μαρουσάκης: «Δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει επίσης λόγο για αλλαγή του καιρού από την Πέμπτη ενώ επισημαίνει ότι η χώρα μπαίνει σε ένα δεκαήμερο με έντονη αστάθεια.

Όπως αναφέρει, η σύγκρουση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με θερμότερες ανοιξιάτικες μάζες θα δημιουργήσει συνθήκες για εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο ευάλωτες περιοχές στα φαινόμενα αναμένονται η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα, αν και κατά κανόνα μικρής διάρκειας, τοπικά μπορεί να είναι έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, χωρίς ωστόσο να σημειώνεται ψυχρή εισβολή, με τον υδράργυρο να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αρναούτογλου: «Σάββατο με ισχυρές καταιγίδες και σκόνη»

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος ανέφερε πως την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ ακόμη και στην ορεινή Αττική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και τοπικά θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια. Η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί αργά το βράδυ, ενώ την Παρασκευή βροχές προβλέπονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το Σάββατο φαίνεται να πλησιάζει νέο σύστημα κακοκαιρίας από την κεντρική Μεσόγειο. Από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει να επιδεινώνεται στα δυτικά, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα επεκταθούν από την Αττική και βορειότερα. Στη δυτική και κυρίως στη βορειοδυτική χώρα τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Έντονες καταιγίδες προβλέπονται ιδιαίτερα στη ζώνη από την Πάτρα έως την Ήπειρο.

Ο καιρός την Πέμπτη (14/5)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (15/5)

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (16/5)

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή (17/5)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

Ο καιρός την Δευτέρα (18/5)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.