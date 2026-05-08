Σε τροχιά μεταβολής εισέρχεται ο καιρός στη χώρα μας, καθώς το επόμενο 48ωρο αναμένεται να χαρακτηριστεί από δύο αντίρροπα φαινόμενα: την επάνοδο της αφρικανικής σκόνης και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα μας επαναφέρει σε πιο συμβατά με την εποχή επίπεδα.

Το «κίτρινο» πέπλο πάνω από τη χώρα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, οι νότιοι άνεμοι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες σκόνης από τη Σαχάρα. Το φαινόμενο θα είναι εντονότερο στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, καθώς και στην Κρήτη, δημιουργώντας «θολή» ατμόσφαιρα και περιορίζοντας την ορατότητα.

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Παράλληλα με τη σκόνη, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ωρών θα είναι η σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου. Μετά το πρόσφατο «κύμα» ζέστης, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση της τάξεως των 4-6 βαθμών Κελσίου, κυρίως στα βόρεια και τα ηπειρωτικά.

Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από αυξημένες νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας και λασποβροχές, καθώς οι τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις θα ενωθούν με τη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, που θα στραφούν σταδιακά σε βορειότερες διευθύνσεις, συμβάλλοντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από το Σαββατοκύριακο.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως και η θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα.