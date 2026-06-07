Συνεχίζεται η «καλοκαιρία», με ηλιοφάνεια και πάνω από 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Θα δούμε μόνο κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, και βροχή κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία:

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα έντονες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός στην αρχή τη ερχόμενης εβδομάδας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-06-2026

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.