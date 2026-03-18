To σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα από το μεσημέρι της Τρίτης. Η πτώση της θερμοκρασίας και βροχές κατέκλυσαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες ενώ πολλές περιοχές στα δυτικά και στα βόρεια ορεινά θα δουν και χιόνι.

Οι μετεωρολόγοι, Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς κάνουν λόγο για κακοκαιρία που θα έρθει σε δύο κύματα τις επόμενες μέρες, ενώ αναμένεται πολύ κρύο, ακόμη και χιόνι.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη»

Ο μετεωρολόγος επεσήμανε στην ανάρτησή του στο Facebook ότι ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα, ενώ αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης.

Ακόμη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε πως: «Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία, σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο, θα φέρουν περισσότερες βροχές και χιονοπτώσεις».

Δείτε την ανάρτηση:

Θοδωρής Κολυδάς: «Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά»

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ γράφει χαρακτηριστικά στο Χ: «Αλλάζει από σήμερα ο καιρός , καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλε’ί αυξημένη συννεφια με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά με τις πιο κρύες ημέρες την Πέμπτη και την Παρασκευή».

Δείτε την ανάρτηση:

Αλλάζει από σήμερα ο καιρός , καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά και προκαλε’ί αυξημένη συννεφια με τοπικές βροχές. Περισσότερα φαινόμενα πάντως θα έχουμε την Πέμπτη-Παρασκευή από άλλο χαμηλό που δημιουργείται στο Ιόνιο το οποίο… pic.twitter.com/o7zojD0hAV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 17, 2026

Δείτε εδώ live την πορεία του καιρού:

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης από Λιβύη και Αίγυπτο

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε εξέλιξη βρίσκεται και το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 20/3, με τις περισσότερες συγκεντρώσεις σκόνης να αναμένονται στις 18 και 19 Μαρτίου.

Συνεπώς αναμένονται λασποβροχές στις εξής περιοχές:

Τετάρτη: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα

Πέμπτη: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα το απόγευμα 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

ΚΑΙΡΌΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑNΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Στερεά

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ήπειρος

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

ΑΝΕΜΟΙ: Bορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Μακεδονία

ΚΑΙΡΟΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

ΚΑΙΡΟΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

ΚΑΙΡΟΣ: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Μακεδονία

ΚΑΙΡΟΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θράκη

ΚΑΙΡΟΣ: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

ΑΝΕΜΟΙ: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κρήτη

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

ΑΝΕΜΟΙ: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην Κρήτη 6 και από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη έως 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Έως 18 βαθμούς Κελσίου.