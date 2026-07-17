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Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου θα είναι γενικά αίθριος, ενώ από αύριο αλλάζει το σκηνικό και το θερμόμετρο θα ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας τον πρώτο μικρό καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι η ζέστη αυτή θα ενισχύεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες, κορυφώνοντας την ένταση της, Κυριακή και Δευτέρα.

«Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες», τόνισε ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

🎯Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο… pic.twitter.com/E3hfkESiuE — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2026

Ειδικότερα, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Live η πορεία της θερμοκρασίας:

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και εκ νέου τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

NΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 18 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.