Χειροτερεύουν οι καιρικές συνθήκες το επόμενο διήμερο και κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις άνεμους, οι οποίοι θα φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται την Τετάρτη, με βροχές και καταιγίδες, ενώ οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην Αττική.

Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr) δείχνουν ότι την Τρίτη θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί ανατολικοί άνεμοι, κυρίως στη δυτική και τη νότια Ελλάδα, με μέσες εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά θύελλας, με τις ριπές να αγγίζουν κατά τόπους τα 110 έως και 120 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Η ένταση των ανέμων θα παρουσιάσει διακυμάνσεις μέσα στη μέρα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες και να διατηρούνται έως και το απόγευμα της Τρίτης, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, τόσο στις μετακινήσεις όσο και στη ναυσιπλοΐα, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ζιακοπούλου: «Χρειάζεται αυξημένη ετοιμότητα την Τετάρτη»

Η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει το κορύφωμα της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να αποκτούν χαρακτηριστικά αυξημένης επικινδυνότητας, όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνδυαστούν με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Αττική, όπου αναμένεται μεγάλος όγκος βροχής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, ο χειμωνιάτικος χαρακτήρας του καιρού θα είναι έντονος στη βόρεια Ελλάδα, με πολύ πυκνές χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται τόσο στα ορεινά και ημιορεινά όσο και σε μεγάλες αστικές περιοχές της Μακεδονίας, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Καλλιανός: «Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό»

Ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο κινείται από την κεντρική Μεσόγειο μεταφέροντας θερμό και υγρό αέρα, θα επηρεάσει τη χώρα και θα βρεθεί αντιμέτωπο με τις ψυχρές αέριες μάζες που ήδη καλύπτουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Η αλληλεπίδραση αυτή, όπως εξηγεί, αναμένεται να οδηγήσει σε έντονα χειμερινά φαινόμενα, με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία την Τετάρτη.

Στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα κεντρικά και δυτικά τμήματα, τα χιόνια εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως και τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στην Ήπειρο το χιονόστρωμα θα κατέβει πάνω από τα 500 μέτρα. Στη Μακεδονία, τα φαινόμενα θα είναι οριακά ακόμη και κοντά στη Θεσσαλονίκη, με πιθανές χιονοπτώσεις σε περιοχές που βρίσκονται στα 100 έως 200 μέτρα περιμετρικά της πόλης.

Την ίδια ώρα, ο καιρός θα παρουσιάζει έντονη αντίθεση ανάμεσα στον βορρά και τον νότο. Στα κεντρικά και νότια της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, προβλέπονται ισχυρές έως και πολύ ισχυρές καταιγίδες, με το φαινόμενο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω του συνδυασμού βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων. Στα πελάγη οι άνεμοι αναμένεται να αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά να προσεγγίσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Για την Αττική ειδικότερα, την Τετάρτη αναμένονται συνεχείς βροχές με εξάρσεις ισχυρών καταιγίδων. Ο κ. Καλλιάνος προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένος, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός έντονων ανέμων, υψηλής υγρασίας, αυξημένης αστάθειας και μεγάλης ποσότητας βροχής δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.

Τσατραφύλλιας: «Χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφει την Τετάρτη ως ημέρα με έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε ημιορεινές περιοχές

. Όπως αναφέρει, δεν αποκλείεται το χιόνι να φτάσει ακόμη και μέσα σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα.

Παράλληλα, στο νότιο και θαλάσσιο τμήμα της χώρας ο καιρός θα κινηθεί σε εντελώς διαφορετικό μοτίβο, με ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά προβλήματα.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, στην Αττική, στην ανατολική Πελοπόννησο και στην Κρήτη, ενώ την ίδια στιγμή οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας κατά τόπους τα 9 έως και 10 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση τις επόμενες ημέρες, καθώς η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί μόνο στην Τετάρτη.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρκετές περιοχές και την Πέμπτη, διατηρώντας τις συνθήκες αστάθειας για ένα ολόκληρο τριήμερο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Προειδοποιήσεις: Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -2 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -3 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά – ημιορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κρήτη και από αργά το απόγευμα και στις Κυκλάδες και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα βόρεια τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δείτε Live τις καιρικές συνθήκες όπως εξελίσσονται: