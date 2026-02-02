Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα και κατά τόπους καταστροφές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα, που δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Πήλιο και Λάρισα

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού.

Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις να πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα μετατοπίζονται πλέον κυρίως σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε ορεινά τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Στην τελευταία της ενημέρωση, η ΕΜΥ υποβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από «κόκκινο» σε «πορτοκαλί», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει σε όλες τις περιοχές.

Βάσει της πρόγνωσης, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 2/2.

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Η κατάσταση στην Αττική

Στο λεκανοπέδιο οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής 1/2, συνοδευόμενες από δυνατούς ανέμους σε αρκετές περιοχές.

Στη Γλυφάδα, ωστόσο, η ένταση της βροχής οδήγησε τις αρχές στη λήψη προληπτικών μέτρων, με την τοποθέτηση οδοφραγμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου. Στα νότια προάστια, κάτοικοι εξακολουθούν να καθαρίζουν σπίτια και αυτοκίνητα από λάσπες και φερτά υλικά που άφησαν πίσω τους προηγούμενες κακοκαιρίες.

Δυσκολίες σε Θεσσαλία, Μεσσηνία και Κεντρική Μακεδονία

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της Λάρισας, η συνδυασμένη δράση βροχής και ισχυρών ανέμων δημιούργησε λιμνάζοντα νερά στους δρόμους, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή.

Στη Μεσσηνία, προβλήματα καταγράφηκαν στον οδικό άξονα Πήδημα – Αρφαρά, όπου φερτά υλικά και νερά δυσχέραναν την κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία. Αντίστοιχα, στην Κεντρική Μακεδονία οι δυνατές ριπές ανέμου έγιναν αισθητές και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Χιονοπτώσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Στα ορεινά της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης σημειώθηκαν χιονοπτώσεις, με εκχιονιστικά και αλατιέρες να επιχειρούν στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, ενώ το οδικό δίκτυο παραμένει μέχρι στιγμής προσβάσιμο.

Χιόνια καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές όπως το Ωραιόκαστρο, το Πανόραμα και το Φίλυρο.

Στην ορεινή Χαλκιδική, χιονόστρωση παρατηρήθηκε στον Ταξιάρχη και στο δάσος του Χολομώντα, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα σημειώθηκαν στο Σέλι Ημαθίας και στον δρόμο προς το Καϊμακτσαλάν.

Προβλήματα και εγκλωβισμοί σε χιονοδρομικά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Την Κυριακη 1/2, οδηγοί που κινούνταν προς το χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά βρέθηκαν ακινητοποιημένοι, καθώς η έντονη χιονόπτωση δεν τους επέτρεπε να κατέβουν με ασφάλεια από το βουνό.

Αφού κάλεσαν το 112, στο σημείο κινητοποιήθηκαν εκχιονιστικό, αλατιέρα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συνέδραμαν ώστε τα οχήματα να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα, όπου περισσότερα από 100 άτομα εγκλωβίστηκαν για ώρες στο καταφύγιο, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά, αλλά και ένα βρέφος.

Κυκλοφοριακά προβλήματα και παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Η κακοκαιρία δημιούργησε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, με χιονοπτώσεις αλλά και έντονες βροχές να προκαλούν τόσο ολισθηρότητα όσο και συσσώρευση νερών σε δρόμους. Σε αρκετά σημεία απαιτήθηκε η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ενώ αλλού η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά.

Στη Θεσσαλονίκη, χιόνι έπεσε από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές πέραν του Χορτιάτη, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί χιονόστρωση ή ιδιαίτερα προβλήματα. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κεντρική Μακεδονία κλήθηκε να αντιμετωπίσει δεκάδες περιστατικά: μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 52 επεμβάσεις για κοπές δέντρων, 32 για απομάκρυνση αντικειμένων και τέσσερις αντλήσεις υδάτων, κυρίως εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στη Χαριλάου, στην οδό Δανιόλου, τμήμα στεγάστρου από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» κατέρρευσε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και κλείσιμο του δρόμου έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Πού έκλεισαν οι δρόμοι λόγω νερών

Λόγω πλημμυρικών φαινομένων, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά σε διάφορα σημεία:

Ημαθία

στο 13,1ο χλμ. της δημοτικής οδού Βέροιας – Δασκίου

σε ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου

Κιλκίς

από το 43ο έως το 50ό χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (η κίνηση γίνεται μέσω Άσπρου και Αξιοχωρίου)

Πιερία

σε ιρλανδικές διαβάσεις στον Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και στη Λεπτοκαρυά (ρέμα Καντίρ)

Χαλκιδική

στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς – Γοματίου

στην αγροτική οδό Γοματίου – Δεβελικίου

σε τμήματα του οδικού δικτύου προς Όλυνθο, Ορμύλια, Βραστάμια, Μεταμόρφωση, Μεταγγίτσι, καθώς και σε ιρλανδικές διαβάσεις σε Αγίους Αναργύρους, Σωζόπολη και Λάκκωμα

Πού απαιτούνται αλυσίδες

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ήταν υποχρεωτική σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα:

Ημαθία

παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κοζάνης (91ο–97ο χλμ.)

επαρχιακή οδός Βέροιας – Σελίου (18ο–26ο χλμ.)

δρόμοι προς τα χιονοδρομικά Σελίου και 3-5 Πηγαδιών

Πέλλα

προς το χιονοδρομικό «Βόρας» από Άρνισσα και Κερασιά

Σέρρες

στον δρόμο προς το χιονοδρομικό Λαϊλιά

Χαλκιδική

παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (70ό–85ο χλμ., μέσω Ταξιάρχη)

επαρχιακές οδοί Νεοχωρίου – Βαρβάρας και Νεοχωρίου – Ολυμπιάδας (1ο–10ο χλμ.)

Επικαιροποίηση δελτίου καιρού από την ΕΜΥ

Στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Καιρού προχώρησε το βράδυ της Κυριακής 1/2 η ΕΜΥ, αναφέροντας ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι σήμερα, Δευτέρα 2/2.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΜΥ, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (α/α 3/2026), που είχε εκδοθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 10:30 με επίπεδο συναγερμού «κόκκινο», αναθεωρείται με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα και πλέον ισχύει με «πορτοκαλί» προειδοποίηση.

Αναλυτικά τα φαινόμενα που αναμένονται:

Α. Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους:

στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02/26),

στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/02/26),

στη νότια Εύβοια και στις βόρειες Κυκλάδες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως τις πρώτες ώρες της ίδιας ημέρας.

Β. Χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές, αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Θράκης, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02/26).

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού τις επόμενες μέρες

Ο καιρός τη Δευτέρα (02/02)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές στην Κρήτη και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Εύβοια τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (03/02)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη (04/02)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Την νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη (05/02)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν την μερική μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (06/02)

Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.