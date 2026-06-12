Αλλάζει ο καιρός όπου θα σημειωθεί σημαντική αλλά σύντομη μεταβολή το διήμερο Παρασκευής 12 και Σαββάτου 13 Ιουνίου, καθώς ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα φέρνει βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, πριν επανέλθει σε ανοδική τροχιά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, η Παρασκευή θα είναι η πιο «φορτισμένη» ημέρα του διημέρου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν η ατμοσφαιρική αστάθεια θα βρίσκεται στο μέγιστο.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών της Παρασκευής 12/06, καθώς επίσης και των πρωινών ωρών του Σαββάτου 13/06, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Καιρός: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να αποκτήσουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Για το Σάββατο, η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται τις πρωινές ώρες σε:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα τη Μαγνησία

Σποράδες

Βόρεια και Κεντρική Εύβοια

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα, αφήνοντας πίσω τους ένα πιο σταθερό καιρικό σκηνικό.

Κολυδάς: «καλοδεχούμενες οι βροχές της αστάθειας»

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είχε επισημάνει ήδη από τις αρχές της εβδομάδας ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια θα κορυφωθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, με πιθανότητα εκδήλωσης βροχών ακόμη και στην Αττική. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις βροχές «καλοδεχούμενες», καθώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: «Οι βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική είναι καλοδεχούμενες και, έστω προσωρινά, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η αύξηση της εδαφικής υγρασίας, το βρέξιμο της χαμηλής βλάστησης και η συγκράτηση της ξήρανσης των λεπτών καυσίμων μπορούν να περιορίσουν για λίγες ημέρες την ευκολία ανάφλεξης και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας φωτιάς. Δεν μηδενίζουν, βέβαια, τον κίνδυνο της θερινής περιόδου, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη υδρολογική και περιβαλλοντική ανάσα.

Το ensemble μετεώγραμμα της Αθήνας δείχνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες.

Η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν αυξάνεται αισθητά η διασπορά των προγνωστικών μελών και αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων.

Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παραμένουν ορισμένα σενάρια βροχής, όμως η αβεβαιότητα μεγαλώνει και τα φαινόμενα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, για τυπικές βροχές αστάθειας: μπορεί να είναι έντονες σε μία περιοχή και σχεδόν ανύπαρκτες λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα».

Άνεμοι έως 6 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Εκτός από τις καταιγίδες, το διήμερο θα συνοδευτεί και από ενίσχυση των ανέμων.

Την Παρασκευή οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ το Σάββατο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, χωρίς όμως να σημειωθεί αισθητή ψυχρή εισβολή. Η πτώση θα γίνει περισσότερο αντιληπτή στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο.

Από την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι

Η μεταβολή του καιρού αναμένεται να έχει πολύ μικρή διάρκεια. Ήδη από το Σάββατο στα δυτικά τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι βροχές θα περιοριστούν σε λίγες τοπικές αστάθειες στα νότια ορεινά ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου, επαναφέροντας πλήρως τις καλοκαιρινές συνθήκες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην ανατολική Στερεά από τις απογευματινές ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες.

Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικα και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-06-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-06-2026

Στην Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.